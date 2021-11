AMD Radeon RX 6500 XT a RX 6400 jsou v přípravě. Dorazí nejspíše začátkem roku 2022

Nejnovější grafickou kartou od AMD je Radeon RX 6600, která také patří mezi nejlevnější v nabídce AMD s reálnou cenovkou kolem 16 tisíc korun. Již brzy bychom se ale měli dočkat ještě nižších řad v podobě Radeon RX 6500 XT a Radeon RX 6400.

Obě karty by dle informací webu Videocardz měly být postavené na ořezaném čipu Navi 24, konkrétně Navi 24 XT u Radeonu RX 6500 XT a Navi 24 XL v případě Radeonu RX 6400.

Výkonnější model Radeon RX 6500 XT by měl mít celkem 1 024 stream procesorů a 16 akcelerátorů pro ray tracing. Slabší verze Radeon RX 6400 pak bude mít jen 768 stream procesorů a 12 akceleračních jednotek pro ray tracing.

Grafické karty AMD Radeon RX 6000 (RDNA2) Radeon RX 6600 Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6800 Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6900 XT Čip, architektura Navi 23 XT RDNA 2 Navi 23 XT RDNA 2 Navi 22 XT RDNA 2 Navi 21 XL RDNA 2 Navi 21 XT RDNA 2 Navi 21 XT RDNA 2 Počet tranzistorů 11,1 miliardy 11,1 miliardy 17,2 miliardy 26,8 miliardy 26,8 miliardy 26,8 miliardy Výroba 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Stream procesory 1 792 2 048 2 560 3 840 4 608 5 120 Compute Unit (CU) 28 32 40 60 72 80 ROPs 64 64 64 96 128 128 Herní frekvence 2 044 MHz 2 359 MHz 2 424 MHz 1 815 MHz 2 015 MHz 2 015 MHz Boost frekvence 2 491 MHz 2 589 MHz 2 581 MHz 2 105 MHz 2 250 MHz 2 250 MHz Kapacita a paměť 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Šířka sběrnice paměti 128-bit 128-bit 192-bit 256-bit 256-bit 256-bit infinity Cache 32 MB 32 MB 96 MB 128 MB 128 MB 128 MB Výpočetní výkon (FP32) 7,3 TFLOPS 8

TFLOPS 11,8

TFLOPS 13

TFLOPS 16,8

TFLOPS 18,7 TFLOPS TDP 132 W 160 W 230 W 250 W 300 W 300 W Cena (DMOC) 8 999 Kč 10 990 Kč 13 990 Kč 15 990 Kč 18 990 Kč 29 990 Kč

Oba modely by měly mít jen 4 GB paměti GDDR6 s propustností 112 GB/s (64bitové rozhraní). Zatímco Radeon RX 6500 XT by ještě měl vyžadovat dodatečný externí napájecí konektor, slabší Radeon RX 6400 už by měl mít TDP pod úrovní 75 W a vystačí si tedy s napájením pouze ze slotu PCI Express.

Je jasné, že budou obě karty cílí na hraní v rozlišení maximálně Full HD při nějakém rozumném nastavení kvality obrazu. Uvedení se očekává v prvním čtvrtletí roku 2022, ale otázkou je, jak na tom v té době bude dostupnost.