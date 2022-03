AMD Radeon RX 6400 je ještě o třetinu pomalejší než 6500 XT. Montuje se do hotových sestav

Nechvalný model grafické karty AMD Radeon RX 6500 XT to v rámci recenzí schytal po celém světě, což má i za následek to, že se začíná prodávat pod nastavenou cenou. AMD však na trh dostala ještě slabší grafiku v podobě Radeonu RX 6400, kterou však běžně nekoupíte – montuje se totiž do hotových počítačových sestav jednotlivými výrobci počítačů.

Jaký má tato karta výkon, tak nebylo možné jednoduše otestovat, avšak nyní se objevily první testy v databázi programu Geekbench 5, konkrétně v rámci testu výkonu OpenCL.

Dle porovnání má Radeon RX 6400 ještě o třetinu nižší výkon než zmíněný propadák Radeon RX 6500 XT. Je přitom důležité zmínit, že nejde o problém průměrného výkonu, ale především extrémních propadů fps v mnoha moderních hrách kvůli malé paměti. V tomto případě jsou totiž rovněž použity pouze 4GB modeuly GDDR6 jen s 64bitovým rozhraním. Největší propad výkonu se objevuje ve spojení s rozhraním PCI Express 3.0.

Testovaný počítač, který byl osazen šestijádrovým procesorem AMD Ryzen 5 5600X, dosáhl v OpenCL skóre 40172 a ve Vulkanu pak 37 673 bodů. Výkon je tak velmi nízký, ale má to alespoň jedno pozitivum – nízké TGP 53 W, takže karta nepotřebuje žádné externí napájení pomocí PCI Express konektoru a vystačí si se 75 W ze slotu na základní desce.

Zatím není jasné, jestli se karta nakonec dostane i do volného prodeje (v minulosti už takové případy byly), ale pokud nebude za nějakou opravdu lákavou cenu, asi bude lepší vybrat jiný model, protože tato karta nemá ani enkodéry pro H.264/H.265/AV1.