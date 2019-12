AMD Radeon RX 5500 XT: levná grafika pro hraní ve Full HD

AMD doplnilo stávající nabídku grafických karet, které sice z pohledu nejvýkonnějších modelů nemohou konkurovat Nvidii, ale to už neplatí v případě střední třídy. Právě tam má AMD silné portfolio a nyní ho obohacuje i o nový model Radeon RX 5500 XT.

Pokud nemáte 4K monitor, ale vystačíte si s rozlišením kolem 1 920 x 1080 pixelů a i přesto chcete hrát moderní hry ve vysoké kvalitě, je tato grafiku určená přímo pro vás.

Optimalizováno na Full HD

AMD Radeon RX 5500 XT je nejslabším modelem této řady a odpovídají tomu i ořezané specifikace, které ale naštěstí odpovídají i snížené ceně. Základem je 7nm čip Navi 14 o velikosti 158 mm2 s architekturou RDNA a 6,4 miliardy tranzistorů, který obsahuje celkem 1408 stream procesorů. Čip pracuje na základní frekvenci 1 607 MHz a dokáže se přetaktovat až na 1 845 MHz. Dle specifikací má tento čip výpočetní výkon v DP 5,2 TFLOPS.

K dispozici je ve variantách s 4 GB nebo 8 GB paměti GDDR6 s využitím 128bitového rozhraní. Díky pokročilé technologii výroby má karta i poměrně nízké TDP – pouze 130 W.

Karta je primárně určená pro hraní ve Full HD a jak si ukážeme, je tomu skutečně tak. Otázkou samozřejmě je, jak dokáže konkurovat modelů od Nvidie v podobě GeForce GTX 1650 Super a GeForce 1660, které jsou pro tento segment rovněž přizpůsobené jak výkonem, tak i cenou.

Recenze z celého světa

Blízko, ale nestačí to

Jak je vidět z testů, nový model sice úspěšně konkuruje grafickým kartám Nvidie ve stejné cenové kategorii, ale většinou je mírně pomalejší. To by bylo v pořádku, pokud by byla cena o něco nižší, ale v tomto případě to zas tak velký rozdíl není.

Nejlevnější verze Radeonu 5500 XT začínají u nás na ceně kolem 5 tisíc korun, ale ta má pouze 4 GB paměti. To je v dnešní době už poměrně rizikové, obzvláště kvůli tomu, jak jsou moderní hry stále náročnější na grafickou paměť. Pokud uvažujete nad grafickou kartou do budoucna, určitě bude chytřejší zvolit verzi s 8 GB paměti, která stojí kolem 6 tisíc korun.

Nvidia nabízí za stejné ceny obvykle mírně vyšší výkon, má ale menší nevýhodu v podobě pouze 6 GB paměti. Vyvažuje to ale lepší možnost přetaktování, které je u Radeonu 5500 XT poměrně omezené.

Pokud tak nedojde k brzké cenové úpravě, je lepší volbou Nvidia GeForce GTX 1660 a GeFOrce GTX 1660 Super, které startují na ceně kolem 5 500 korun, respektive 6 300 korun.