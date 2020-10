AMD Project Quantum: záhadný počítač s unikátní konstrukcí v novém patentu

Je to už pár let, co AMD představilo unikátní konstrukci skříně počítače, který ve spodní části obsahuje všechny výpočetní části generující teplo a v oddělené horní části pak komponenty vodního chlazení s radiátorem a pumpou. Po původním hybridu s procesorem Intel a následném oznámení, že na trh přijde s procesory Zen a grafikou Vega, se po něm ale slehla zem.

AMD Project Quantum se ale nakonec možná konečně stane realitou. AMD totiž získalo nový patent, o který zažádalo v únoru letošního roku. Patent popisuje právě unikátní oddělenou konstrukci, která je určena pro stavbu výkonného, tichého a zároveň i malého počítače.

Jak je vidět z nákresů, do spodní části by se měla vejít standardní ITX základní deska, přičemž díky vodnímu chlazení, které nejspíše bude řešit jak procesor, tak i grafiku, by mělo být možné osadit slušně výkonný procesor Ryzen i výkonnou grafiku Radeon.

Zatím není jasné, jaké má AMD s tímto návrhem plány, ale rozhodně se s ním něco děje. Možná se dočkáme představení třeba s novými grafickými kartami Radeon RX 6000.

Dle dřívějších informací by měl být systém plně konfigurovatelný a dalo by se říci, že by mohlo jít o takovou AMD verzi Intel NUC nebo Steam Machine s možností být designovou alternativou herních konzolí v počítačovém balení.