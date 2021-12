AMD prodlužuje dohodu s GlobalFoundries. Čipy si tam nechá vyrábět ještě v roce 2025

AMD poslalo americké komisi pro cenné papíry nový dodatek smlouvy mezí ní a GlobalFoundries. Podle té dřívější se zavázala zaplatit 1,6 miliardy dolarů, za což by od GF získala část výrobních kapacit. Teď však AMD smlouvu prodloužilo o další rok až do 31. prosince 2025 a zaplatí za to dalších 500 milionů dolarů.

Firma v dokumentech (pochopitelně) neuvádí, co chce u GF vyrábět. Je to však ta nejdůležitější otázka. Vývoj se totiž v GlobalFoundries zasel na 12nm technologii, která už je oproti špičce několik generací pozadu. Firma před třemi lety vzdala přípravu 7nm litografie, na kterou se měly spoléhat AMD a IBM. Ty se proto musejí obracet na továrny TSMC nebo Samsungu.

AMD ale s GF pojil starý závazek, a tak se předpokládalo, že nasmlouvané wafery využije u čipů, kde se nebude hnát za výkonem, ale co nejnižší cenou. Na procesech GF naposledy vznikaly CPU a APU architektury Zen+ a GPU architektury GCN5. V současnosti pak AMD tyto starší procesy zužitkovává u čipsetů nebo I/O čipletů. Jenže co s nimi chce dělat v roce 2025, kdy logické čipy už budou na 3nm waferech a pomocné obvody přejdou na 7- až 5nm? Vysvětlení může být několik.

Co s 12nm výrobou?

V AMD budou pořád chtít udržet levný lowend. Stále se spekuluje o tom, že na 12nm procesu vzniká APU Monet, které by mělo sestávat ze čtyř procesorových jader Zen 3 a grafikou RDNA 2. Díky vyššímu IPC se AMD nemusí hnát za vysokými frekvencemi, takže Monet může být úsporný a dostatečně výkonný čip, který by nedělal ostudu ani za čtyři roky.

AMD navíc kupuje Xilinx, takže by mohly na starších procesech vyrábět čipy typu FPGA, které najdou uplatnění v průmyslu, síťových zařízeních apod. Firma už nicméně popřela, že by dohodu s GF rozšířila kvůli Xilinxu. Někde se však ta programovatelná hradlové pole budou muset vyrobit…

Existuje také šance, že se GlobalFoundries dostane k pokročilejším technologiím. Ostatně ani 14nm a od ní odvozená 12nm litografie není jejím dílem, ale společnost si je licencovala od Samsungu. Stejnou cestou by se mohla v budoucnu dostat k 8nm nebo 5nm technologiím.

