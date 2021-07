AMD: procesory s architekturou Zen 4 a grafické karty s RDNA 3 dorazí v roce 2022

Ředitelka společnosti AMD Lisa Su se v rozhovoru s investory vyjádřila k nejbližší budoucnost vývoje technologií od AMD a upřesnila tak dlouhodobé spekulace o tom, kdy se novinek dočkáme.

Dobrou zprávou je, že AMD očekává, že problémy s dostupností čipů sice budou ještě tento rok pokračovat, v roce 2022 by se ale měly věci uklidnit a vrátit do normálu.

Aktualizované modely procesorů s architekturou Zen 3+ s technologií 3D V-Cache se objeví koncem letošního roku (pravděpodobně půjde o Ryzeny 6000). Nové procesory od AMD s architekturou Zen 4 a podporou operačních pamětí DDR5 dorazí v druhé polovině roku 2022 (název zřejmě bude Ryzen 7000).

Podobně jako v minulosti bychom se měli dočkat i serverových modelů s kódovým označením Genoa. Klasické desktopové modely mají označení „Raphael“ a hybridní APU s integrovanou grafikou na bázi RDNA 2 pak „Phoenix“.

Procesory s architekturou Zen 4 už budou vyráběné 5nm technologií a stejně by to mělo být i u chystaných grafických karet s architekturou RDNA 3. Spekulace ale naznačují i to, že u grafik se přejde ze 7nm na 6nm technologii. Kdy přesně v roce 2022 AMD vypustí nové grafické karty, zatím nevíme.