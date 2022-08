AMD potvrdilo značení nových procesorů Ryzen 7000. V prodeji budou od 15. září

Po řadě spekulací jsme se konečně dočkali reálných informací o chystaných nových desktopových procesorech Ryzen 7000, které jsou tak trochu „oficiální“ a pochází přímo od AMD.

Ředitelka AMD Lisa Su prozradila, že prodej nové generace desktopových procesorů začne ještě toto čtvrtletí. Dle zdrojů webu Wcftech AMD chystá přestavení procesorů Ryzen 7000 už na 29. srpna, přičemž 13. září vyjdou první recenze s testy a 15. září pak začne oficiální prodej prvních modelů. Jaké to budou?

Jako nápověda slouží uniklý seznam z marketingových materiálů AMD, který zmiňuje modely AMD Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X a Ryzen 5 7600X. Zda budou všechny tyto modely dostupné hned od 15. září, není jasné, ale určitě se nejdříve začnou prodávat právě nejvýkonnější a nejdražší modely.

Pokud by AMD vypustilo zmíněné kousky, mělo by hned od začátku v nabídce nejvyšší 16jádro, 12jádro, 8jádro a 6jádro. Vzhledem k nové architektuře Zen 4, 5nm výrobní technologii a podpoře DDR5 a PCI Express 5.0 by měl být výkon o dost vyšší než u současné generace.

Ze začátku by se v prodeji měly objevit dražší základní desky s novými čipsety X670 a X670E, o několik týdnů později pak i levnější B650 a B650E.