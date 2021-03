AMD po letech chystá výkonnou grafiku pro notebooky – Radeon RX 6800M

Pokud jste si teď nebo v nedávné minulosti kupovali herní notebook s výkonnou grafickou kartou, takřka vždy byl vybaven nějakým modelem od Nvidie. AMD totiž už několik let nemělo výkonné mobilní modely a z minulé generace nabízelo maximálně Radeon RX 5700M. Jak to ale podle informací Komachi vypadá, tento rok se dočkáme zvratu.

V hlubinách ovladačů od AMD totiž bylo nalezeno kódové označení pro doposud neuvedený model grafické karty – Radeon RX 6800M, což by měl být hi-end mobilní model, který bude určen pro herní notebooky.

Karta by měla být postavena na čipu Navi 22 a dočkat bychom se měli i dalších modelů, které budou mít TGP verze s 90 W, 100 W, 135 W a 145 W (reálné označení ve stylu Radeon RX 6700M, 6600M, 6500M a podobně).

U výkonných mobilních grafických karet řady Radeon RX 6000M by mohlo AMD nasadit paměti s vysokou kapacitou v oblasti 10 GB nebo 12 GB, podobně jako u desktopových modelů. To by mohlo znamenat značnou konkurenční výhodu oproti Nvidii. Kdy se však uvedení dočkáme, to zatím není jasné. AMD už má ale v tomto oboru za Nvidií značné zpoždění, takže se musí snažit vše dohnat co nejrychleji.

