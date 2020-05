AMD nejspíše chystá 8jádrové desktopové APU s integrovanou grafikou

AMD možná brzy rozšíří nabídku desktopových APU (Renoir) v podobě nového modelu Ryzen 7 s integrovanou grafikou. Zatímco před pár dny se tento neznámý čip vyskytl v databázi UserBenchmark, nyní už se objevily i spekulace o tom, o jaký model půjde.

Novinka by měla mít označení AMD Ryzen 7 4700G a půjde o 8jádro, které zvládne zpracovat 16 vláken najednou. Základní frekvence by měla být 3 GHz a turbo pak až 3,95 GHz. Velikost L3 cache by měla být 8 MB a integrovaná grafika Radeon RX Vega nabídne 8 výpočetních jednotek s frekvencí až 1 750 MHz. Vyšší frekvence by poskytla stejný nebo vyšší grafický výkon, než nabízí Ryzen 5 3400G.

Podle všeho půjde o první AMD APU série 7, a pokud bude cena dobře nastavená, mohlo by jít o zajímavý kousek pro ty, který jde především o procesorový výkon a spokojí se s integrovanou grafikou. Pokud jde o spotřebu, TDP se má pohybovat kolem 65 W, možná mírně výš.

Nejlevnější 8jádro bez grafiky – AMD Ryzen 3700X stojí aktuálně kolem 8 700 korun, ale má zároveň i vyšší turbo až do 4,4 GHz. Takže uvidíme, jaká bude koncová cena za nové APU.