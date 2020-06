AMD naděluje. K Ryzenům 3000 rozdává pecku Horizon Zero Dawn

Kdo si od 10. do 30. června 2020 koupí některý z procesorů AMD Ryzen 3000, získá poukaz na hru Horizon Zero Dawn: Complete Edition. Akční adventura z roku 2017, které se prodalo přes 10 milionů kusů, byla doposud exkluzivitou pro PS4.

Sony se ale letos rozhodlo, že poslední titul jím vlastněného studia Guerrilla Games vydá i pro PC. Původní hra i s datadiskem The Frozen Wilds by měla na Steam dorazit někdy v létě. Přesné datum se možná dozvíme dnes večer. To Sony odhalí další detaily o PS5 a chystaných hrách, mezi nimiž bude možná i druhý díl Horizonu. Vydání jedničky pro PC tak může sloužit jako reklama na chystanou konzoli.

Akce AMD se vztahuje jen na procesory:

Ryzen 5 3600

Ryzen 5 3600X

Ryzen 7 3700X

Ryzen 7 3800X

Ryzen 9 3900X

Ryzen 9 3950X

Nárok na dárek budou mít všichni, kteří si daný procesor koupí v některém z partnerských obchodů, mezi nimiž jsou například Alza, CZC, T.S.Bohemia nebo ATComp.