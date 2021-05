AMD možná už v červnu představí aktualizované Ryzeny 5000 „XT“. Očekává se prolomení hranice 5 GHz

AMD by letos mělo představit vylepšené modely desktopových procesorů, které budou stále postavené na architektuře Zen 3. Mělo by se jednat o mírně aktualizované modely, které budou stále vyráběné pomocí 7nm+ technologie.

Dle očekávání by představení nových modelů „XT“ mohlo proběhnout již brzy, protože minulé aktualizované „XT“ modely AMD uvedlo v červnu. Řada Ryzen 5000 by se mohla rozrůst o několik modelů, například šestijádrový Ryzen 5 5600XT nebo nejvýkonnější 16jádrový Ryzen 9 5950XT.

Nelze čekat žádné větší změny, TDP by totiž mělo zůstat stejné (maximálně 105 W), ale dle informací Patricka Schura by zmíněný nejvyšší model měl mít základní frekvenci 3,4 GHz a turbo na rekordních 5 GHz. Stávající nejvyšší model Ryzen 9 5950X má sice stejnou základní frekvenci, ale turbo do 4,9 GHz. Dostat z čipu 100 MHz navíc by AMD mohlo s novou revizí zvládnout.

Již dříve se však objevily spekulace o tom, že AMD možná letošní verze „XT“ přeskočí kvůli malému rozdílu ve výkonu a velké poptávce po stávajících čipech Zen 3. Další fází by tak byly až čipy Ryzen 6000 s architekturou Zen 4 v roce 2022.

Pokud ale aktualizované modely nakonec vyjdou, určitě budou používat standardní socket AM4, takže opět bude jen stačit aktualizovat bios základní desky.

AMD prezentace - CES 2021