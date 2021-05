AMD možná už příští měsíc uvede FidelityFX Super Resolution, konkurenci DLSS od Nvidie

AMD má oproti Nvidia v oblasti grafických karet stále velkou nevýhodu a tou je absence řešení pro optimalizaci obrazu z pohledu rozlišení a rychlosti vykreslování. Nvidia má technologii DLSS, která řeší obojí, takže je schopná vytvořit ostřejší obraz i při nižším rozlišení a zároveň zvýšit počet snímků za sekundu.

AMD chystá vlastní verzi s označením FidelityFX Super Resolution, avšak dle informací Coreteks bude fungovat úplně na jiném principu. Zatímco Nvidia používá umělou inteligenci v cloudu, která předem zpracuje obraz hry v rozlišení až 16K a poté upravuje obraz až v konečné fázi renderingu, v případě AMD nic takového nebude.

Řešení Super Resolution totiž nemá používat předem natrénovanou A.I. a místo toho se zaměřuje pomocí algoritmů na počáteční fázi renderingu, kdy ještě není hotový kompletní obraz.



Přehled vlastnosti technologie AMD FidelityFX Super Resolution dle informací Coreteks

Díky tomu by se měla kvalita zlepšit ve stylu vyhlazování bez znatelné penalizace fps a bez větší nutnosti implementace od vývojářů her a enginů. Na plnohodnotné vysvětlení si budeme muset počkat až na AMD, ale dle této informace to vypadá, že ani nepůjde o konkurenci DLSS, které je schopné třeba ve Full HD zobrazit části obrazu v takové kvalitě, jako kdyby šlo o 4K nebo dokonce vyšší rozlišení.

Uvedení AMD FSR by mělo proběhnout už v červnu, takže uvidíme, co řešení opravdu nabídne. Je nutné dodat, že se jedná o otevřenou technologii, která by měla fungovat i na grafikách od Nvidie.