AMD má nejvýkonnější desktopový procesor světa. Ryzeny 7000 dál utíkají Intelu

Po velké spoustě spekulací a neoficiálních úniků z různých informačních zdrojů jsme se konečně dočkali oficiálního představení nové generace desktopových procesorů od AMD řady Ryzen 7000, které nastupují po generaci Ryzen 5000. AMD přeskočilo číslování, aby sjednotilo mírný chaos mezi označením u různých segmentů.

Nálož nových technologií

Desktopové procesory Ryzen 7000 přináší oproti minulým generacím opravdu hodně novinek, které ale zároveň znamenají i větší náklady v případě upgradu z předchozí generace.

Procesory AMD Ryzen 7000 používají novou architekturu Zen 4, která přináší podporu operačních pamětí DDR5 a PCI Express 5.0. Po šesti letech tak AMD představuje i nový socket AM5 (LGA1718), což znamená i nutnost nových základních desek s jinými čipsety. Socket AM5 je schopný dodat až 230 W a AMD ho prý bude podporovat minimálně do roku 2025.

Jen z pohledu zlepšení IPC architektury Zen 4 se podařilo zvýšit výkon průměrně o 13 %, maximálně až o 39 % při zatížení 8 jader. To platí pro programu wPrime a při srovnání Zen 3 a 4 při stejné frekvenci 4 GHz. Ke zvýšení výkonu přispívá několik věcí, včetně dvakrát větší L2 cache, optimalizovaný exekuční engine, lepší predikce skoků, Load/store a Front End.

Novinkou je také podporu instrukční sady AVX-512, ale zatím není jasné, co vše to zahrnuje. Na instrukční sadu AVX-512 se v poslední době valí mnoho negativní odezvy a to i od tvůrce Linuxu Linuse Torvaldse, který to označuje za zbytečnost.

AMD oproti Intelu zvolilo jinou techniku zpracování těchto instrukcí, kdy je zpracovává pomocí dvou cyklů, což je dle AMD efektivnější řešení (256bitové SIMD) a předchází to řadě problémů se zatížením čipu a nutnosti při těchto operacích příliš snižovat frekvence.

K tomu je ale nutné počítat s tím, že hlavně díky 5nm výrobní technologii u TSMC (platí pro CCD, řídící I/O je vyráběné 6nm technologií) se i značně zvýšily možnosti základních, ale i boostovacích frekvencí. V případě nejvyššího modelu AMD Ryzen 9 7950X je to až rekordních 5,7 GHz.

Zatím čtyři modely

AMD pro začátek prodeje chystá zatím jen čtyři modely. Půjde o 16jádrový Ryzen 9 7950X, 12jádrový Ryzen 9 7900X, 8jádrový Ryzen 7 7700X a 6jádrový Ryzen 5 7600X. Přehled zveřejněných parametrů naleznete v tabulce.

Specifikace desktopových procesorů AMD Ryzen 7000 (Zen 4) Model procesoru Jádra Frekvence L2+L3 cache TDP Cena (přibližně) Ryzen 9 7950X 16/32 4,5–5,7 GHz 80 MB 170 W 19 990 Kč Ryzen 9 7900X 12/24 4,7–5,6 GHz 76 MB 170 W 15 590 Kč Ryzen 7 7700X 8/16 4,5–5,4 GHz 40 MB 105 W 11 490 Kč Ryzen 5 7600X 6/16 4,7–5,3 GHz 38 MB 105 W 8 490 Kč

AMD prozradilo i ceny, které jsou překvapivě nižší, než jaké byly při uvedení minulé generace. Nejvyšší model má stanovenou koncovou cenu 699 dolarů, což je v přepočtu na naše podmínky pouze kolem 20 tisíc korun. Cena za samotný procesor je ale jen jedna část.

