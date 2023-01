AMD jde zpět dobýt herní trůn výkonnějšími Ryzeny 7000 s 3D pamětí

Co jsme čekali, to jsme i dostali. AMD na CES přivezlo šest nových desktopových procesorů řady Ryzen 7000, které doplní čtyřku, která přišla již na podzim. Půlka z nich přinese vyšší výkon, ta druhá pak nižší cenu.

AMD tak uvedl Ryzeny 5 7600, 7 7000 a 9 7900, které oproti xkovým verzím mají výrazněji snížené základní takty, ale díky tomu TDP spadlo na 65 W. A protože jde o procesory určené do „běžnějších“ počítačů, firma k nim přibalí i chladiče Wraith.

Jen je škoda, že rovnou nepřišly i čipsety AMD A620, ale vzhledem k cenám pamětí DDR5 a faktu, že lowend dnes pokrývá starší platforma AM4, je to pochopitelné.

Model Jader/vláken Frekvence L3 cache TDP Chladič Ryzen 9 7950X3D 16/32 4,2–5,7 GHz 128 MB 120 W - Ryzen 9 7950X 16/32 4,5–5,7 GHz 64 MB 170 W - Ryzen 9 7900X3D 12/24 4,4–5,6 GHz 128 MB 120 W - Ryzen 9 7900X 12/24 4,7–5,6 GHz 64 MB 170 W - Ryzen 9 7900 12/24 3,7–5,4 GHz 64 MB 65 W Wraith Prism Ryzen 7 7800X3D 8/16 ?–5,0 GHz 96 MB 120 W - Ryzen 7 7700X 8/16 4,5–5,4 GHz 32 MB 105 W - Ryzen 7 7700 8/16 3,8–5,3 GHz 32 MB 65 W Wraith Prism Ryzen 5 7600X 6/12 4,7–5,3 GHz 32 MB 105 W - Ryzen 5 7600 6/12 3,8–5,1 GHz 32 MB 65 W Wraith Stealth

Nad modely X pak AMD posadilo varianty X3D. Ty jsou vybavené 64MB L3 cache, která je navrstvená na procesorovém čipletu. AMD si toto řešení úspěšně vyzkoušelo u Ryzenu 7 5800X3D, teď jej má kromě osmijádrového procesoru také u dvanácti- a šestnáctijádrového.

Ryzen 7 7800X3D má oproti předchůdci zvyšovat snímkovou frekvenci ve hrách o 10 až 30 %, srovnání s Ryzenem 7 7700X ale AMD neuvádí. Větší množství cache ale obecně pomáhá úlohám, které jsou závislé na paměťové propustnosti. To se týká například databází nebo jiných serverových úloh, těžit z toho ale mohou i hry jako české Factorio nebo strategie Dwarf Fortress.

Přidaná vrstva s L3 cache má i stinnou stránku. Protože se nachází na procesorovém čipletu, snižuje efektivitu chlazení. To je delikátní zvlášť v případě Ryzenů 7000 s tlustým rozvaděčem tepla, kde se i u standardních modelů procesory vaří.

AMD proto u X3D znovu zakázalo přetaktování a firma sama snížila takty oproti variantám bez 3D cache. To ale platí zejména u osmijádrového Ryzenu 7 7800X3D, kde základní frekvenci AMD ještě ani neuvádí, procesor ale boostuje jen na 5 GHz, zatímco klasické osmijádro jde o 400 MHz výš.

U Ryzenu 9 7950X3D a Ryzenu 9 7900X3D je boost stejný, snížily se jen základní frekvence o 300 MHz. Nabízí se prosté vysvětlení. Tyto modely používají dva procesorové čiplety, ale 3D cache je jen na jednom z nich. Ostatně i proto u nich firma uvádí „jen“ 64 MB L3 cache navíc a nižší TDP oproti standardním verzím (120 W ísto 170 W). Jeden z čipletů tedy poběží na nižších taktech a bude těžit z lepší paměťové propustnosti, druhý zase může hnát frekvence výš, což pomůže jiným typům aplikací.

Ryzeny 7000 v českých obchodech

To ale znamená, že plánovač v operačním systému bude muset vědět, které operace má delegovat na který čiplet. To teď ostatně řeší i Intel, který procesory vybavuje pomalými a rychlými jádry, a ne vždy to funguje dobře. U AMD jsou to ale rychlá a rychlejší jádra, takže pokud plánovač selže, nebude to takový průšvih.

Jak to bude fungovat v praxi, ale ukážou až nezávislé recenze. Úspornější Ryzeny 7000 s TDP 65 W se začnou prodávat od 10. ledna. Ryzeny 7000X3D přijdou někdy v průběhu února.

Všech šest novinek je určených pro platformu AM5. Stejně jako čtyři dříve uvedené modely jsou tedy postavené na procesorových jádrech Zen 4, mají dvoukanálový řadič pamětí DDR5 (až 5200 MHz), 24 linek PCIe 5.0 a také jednoduchou integrovanou grafiku RDNA2 se dvěma 2 CU. Vyrábí je TSMC na 5nm procesu.