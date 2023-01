AMD Instinct MI300 je obr. Má 146 miliard tranzistorů a odvážnou konstrukci

AMD na CESu odhalilo hromadu nových procesorů, další generaci grafik pro notebooky a pak také výpočetní kartu Instict MI300. Používá zatím nejambicióznější čip ve více než 50leté historii společnosti.

Firma do jednoho pouzdra napěchovala křemík se 146 miliony tranzistorů, to zatím překonává všechny sériově vyráběné čipy. Pokoří to jen experimenty typu Cerebras o velikosti celého waferu. Apple M1 Ultra má 114 miliard tranzistorů. Chystaný výpočetní čip Intel „Ponte Vecchio“ ji bude mít přes 100 miliard. Konkurenční Nvidia Hopper H100 pak 80 miliard.

Řešení od AMD má ale nejblíž tomu od Applu, protože MI300 do jednoho pouzdra integruje CPU, GPU i RAM. Konkrétně jde o 24 jader Zen 4, neznámou konfiguraci GPU založeného na architektuře CDNA3 a k tomu 128 GB superrychlé paměti HBM3.



Šéfka AMD Lisa Su a obří čip Instinct MI300

Tím ale podobnost končí. AMD totiž nasadilo i pokročilou vícevrstvou konstrukci, kdy vespod budou čtyři 6nm čiplety a na nich pak devět 5nm čipletů. Ty vrchní pravděpodobně ponesou hlavní logické obvody. Tři z nich zřejmě CPU (tři osmijádrové čiplety), šest pak GPU. Ony 6nm čiplety pod nimi ale nemají být jen aktivním můstkem starajícím se o vzájemnou komunikaci, ale podle Tom's Hardware na nich budou i další obvody. Minimálně řadič pamětí, možná i nějaká cache.

Výkon v AI operacích má být osmkrát vyšší než u předchůdce (MI250X), zároveň se pětkrát zvýšila efektivita, tedy výkon na watt. Instict MI300 bude dostupný někdy ve druhé polovině letošního roku, firma s ním ostatně počítá v chystaném superpočítači El Capitan s výkonem přesahujícím 2 exaflops.

Hlavní konkurenti chystají do budoucna obdobná řešení kombinující CPU, GPU a RAM. Intel někdy po roce 2024 uvede čipletové/dlaždicové XPU Falcon Shores s jádry x86 a grafikou Xe. Nvidia pak dokončuje Grace Hopper Superchip, kde jsou však pouzdra s CPU (72 jader Arm Neoverse) a GPU (Hopper) zvlášť, ale propojuje je datová dálnice s propustností 900 GB/s.