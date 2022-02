AMD chystá podivný upgrade. S minimem vylepšení a těsně před vydáním nové generace grafik

Podle mnohých úniků informací jako na Videocardz.com chystá AMD refresh své řady grafických karet RX 6000 na letošní léto, což je jen pár měsíců před uvedením zcela nové generace GPU RX 7000. Na první pohled to nemusí dávat smysl, zvěsti zmiňují pouze přechod na rychlejší GDDR6 paměti (18Gb/s namísto 16Gb/s). To je velmi malý upgrade, který by si AMD mohlo klidně odpustit – takže jaké pro něj mohou být důvody?

Prvním vodítkem je nedávno představená GPU RX 6500 XT. Přestože se jedná o naprostý low-end, AMD ji vybavilo již rychlejšími 18Gb/s paměťmi, ačkoli vyšší modely spoléhají na 16Gb/s moduly. To se zdá kontraproduktivní, když by AMD i na této součástce mohlo šetřit, ale volba napovídá, že tyto rychlejší paměti jsou nyní dostupnější či levnější než pomalejší moduly.

Běžně se stává, že výrobci pamětí své produkty postupně zlepšují, uvádějí na trh rychlejší výrobky a ty staré stahují z trhu. Nebo díky větším výrobním kapacitám rychlejší paměti zlevňují.

AMD také může hledět do budoucna. Je běžné, že výrobci čipů jako AMD nebo Nvidia skupují pro své partnery i GDDR paměti a prodávají jim vše jako jeden balíček. AMD může vidět zhoršující se dostupnost 16Gb/s čipů, ale nechce ohrozit produkci GPU řady RX 6000.

Pro firmu totiž hlavně v době dnešní krize dostupnosti bude extrémně výhodné, pokud v produkci udrží starou generaci karet na 7nm výrobním procesu a zároveň řadu RX 7000 na 5nm (nebo 6nm) výrobním procesu. Tím si obě generace nebudou navzájem ubírat výrobní kapacity a AMD bude produkovat více čipů.

Pokud se refresh řady RX 6000 pouze s jinými paměťmi (a přejmenování na RX 6X50) potvrdí, nové grafiky by měly přijít v červnu či červenci. Bohužel pokud se nic nezmění na samotných čipech, jež jsou hlavním zdrojem nedostatku, ke zlepšení dostupnosti refresh významně nepřispěje. Také asi nepřinese výrazné navýšení výkonu, k čemuž dojde až na podzim s čipletovou architekturou RDNA 3 a tehdy své trumfy vynese i Nvidia.