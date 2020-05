AMD chystá levnou grafiku Radeon RX 5300. Bude mít 3 GB paměti

AMD možná již brzy uvede nový model levné grafické karty postavené na čipu Navi 14, která se bude pyšnit nízkou cenou. Tato karta se totiž objevila v databázi testovacího programu CompuBench.

AMD už od minulého roku vyrábí levnou grafiku Radeon RX 5300 XT, ta je však dostupná jen pro OEM výrobce. Novinka by měla být odlehčenou verzí tohoto modelu – Radeon RX 5300, která má dle detekce 1 536 stream procesorů (24 CU), 96 texturovacích jednotek a v rámci boostu se frekvence jádra dokáže dostat až na 1,9 GHz.

Paměť GDDR6 používá pouze 96bitového rozhraní s propustností 168 GB/s a její kapacita je na dnešní dobu už poměrně nízká – 3 GB. To by mohl být problém u řady moderních her, kde už je ideální minimum kolem 4 až 6 GB.

Vzhledem k neoficiálním informacím není k dispozici ani cena, ale pro srovnání – nejlevnější Radeon RX 5500 XT s 4 GB paměti stojí kolem 5 tisíc korun. S menší pamětí a nižší propustnosti paměti by tak cena byla určitě mnohem nižší. Je ale otázkou, jestli se dostane do běžného prodeje, nebo bude určená pouze pro výrobce počítačů (OEM).