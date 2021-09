AMD chce do roku 2025 vyrobit až 30× efektivnější čipy

AMD v posledních letech patří mezi špičku v oblasti efektivity procesorů i grafických karet. Nyní však AMD oznámilo, že v případě serverových procesorů Epyc a výpočetních akcelerátorů Instinct cílí na mnohem vyšší laťku, než je standardní vývoj spojený s pokročilejší výrobou.

Do roku 2025 chce mít oba serverové produkty na takové úrovni, že budou 30× energeticky efektivnější než současné modely pro segment strojového učení a HPC. Procesory Epyc a výpočetní karty Instinct by tak v roce 2025 měly nabídnout výrazně více výkonu za nižší spotřebu než konkurenční řešení a vzhledem k tomu, že AMD se na to zaměří, nejspíše se to podaří.

Je jasné, že to, co AMD použije v oblasti serverových čipů a architektur, se posléze v nějaké podobě propíše i do klasických desktopových a mobilních procesorů, stejně tak herních grafických karet.

AMD k výrobě čipů používá TSMC, takže nejnovější technologii výroby má vždy zajištěnou a nemusí řešit spojené složitosti. Může se tak mnohem více soustředit na to, aby inženýři přepracovali stávající architektury pro moderní potřeby a designy se staly mnohem efektivnější, než tomu je u současné Zen 3 a RDNA 2.

Už nějakou dobu AMD přechází na MCM, kdy používá několik samostatných čipů třeba i s různou výrobní technologií, což zároveň umožňuje i snadné škálování výkonu. K tomu se přidává i vrstvení, se kterým bychom se brzy měli setkat u 3D V-cache verzí procesorů Zen 3+.