Procesorové žně u AMD. Má nejvýkonnější desktopový, notebookový i handheldový čip

Prezentaci nových grafických karet AMD velmi odbylo, zato u procesorů se firma vyřádila. A na CESu jich možná představila až příliš. Míří do desktopů i různých tříd notebooků a samozřejmě lákají na vysoký výkon i podporu AI.

Nejvýkonnější desktopový procesor

Do desktopu AMD přináší očekávané Ryzen 9 9950X3D a 9900X3D, které mají shodné parametry jako dřívější varianty bez 3D v názvu, avšak na jednom z čipletů disponují dodatečnou 64MB L3 cache, který zvýší výkon v aplikacích, které jsou citlivější na paměťovou propustnost. Doplňují tak již uvedený ryze herní Ryzen 7 9800X3D.

Novinky mají vyšší počet jader Zen 5, konkrétně 16 a 12. Kombinace vysokých taktů i 3D cache z nich dělá ideální procesory pro ty, kteří chtějí hrát, ale zároveň požadují vysoký aplikační výkon. Ceny ani přesnou dostupnost zatím AMD neoznámilo, obě novinky pro platformu AM5 se ale začnou prodávat ještě v prvním čtvrtletí 2025.

Vedle toho dorazí také Ryzen 5 9600 (první neX model Zenu 5) s šesti jádry a chladičem Wraith Stealth v balení.

Model Jádra Frekvence L3 cache iGPU NPU TDP Ryzen 9 9950X3D 16, Zen 5 4,3–5,7 GHz 128 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 170 W Ryzen 9 9950X 16, Zen 5 4,3–5,7 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 170 W Ryzen 9 7950X3D 16, Zen 4 4,2–5,7 GHz 128 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 120 W Ryzen 9 7950X 16, Zen 4 4,5–5,7 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 170 W Ryzen 9 9900X3D 12, Zen 5 4,4–5,5 GHz 128 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 120 W Ryzen 9 9900X 12, Zen 5 4,4–5,6 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 120 W Ryzen 9 7900X3D 12, Zen 4 4,4–5,6 GHz 128 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 120 W Ryzen 9 7900X 12, Zen 4 4,7–5,6 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 170 W Ryzen 9 7900 12, Zen 4 3,7–5,4 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 65 W Ryzen 7 9800X3D 8, Zen 5 4,7–5,2 GHz 96 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 120 W Ryzen 7 7800X3D 8, Zen 4 4,2–5,0 GHz 96 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 120 W Ryzen 7 9700X 8, Zen 5 3,8–5,5 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 65 W Ryzen 7 7700X 8, Zen 4 4,5–5,4 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 105 W Ryzen 7 8700G 8, Zen 4 4,2–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,9 GHz, RDNA3 10 TOPS 65 W Ryzen 7 8700F 8, Zen 4 4,1–5,0 GHz 16 MB ne ne 65 W Ryzen 7 7700 8, Zen 4 3,8–5,3 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 65 W Ryzen 5 9600X 6, Zen 5 3,9–5,4 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 65 W Ryzen 5 9600 6, Zen 5 3,8–5,2 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 65 W Ryzen 5 7600X 6, Zen 4 4,7–5,3 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 105 W Ryzen 5 8600G 6, Zen 4 4,3–5,0 GHz 16 MB 8 CU, 2,8 GHz, RDNA3 10 TOPS 65 W Ryzen 5 7600 6, Zen 4 3,8–5,1 GHz 32 MB 8 CU, 2,8 GHz, RDNA3 ne 65 W Ryzen 5 8500G 2+4, Zen 4 + 4c 3,5–5,0 GHz 16 MB 4 CU, 2,8 GHz, RDNA3 ne 65 W Ryzen 5 7500F 6, Zen 4 3,7–5,0 GHz 32 MB ne ne 65 W Ryzen 5 8400F 6, Zen 4 4,2–4,7 GHz 16 MB ne ne 65 W Ryzen 3 8300G 1+3, Zen 4 + 4c 3,4–4,9 GHz 8 MB 4 CU, 2,6 GHz, RDNA3 ne 65 W

Pestrá nabídka pro notebooky

Do nejvýkonnějších herních notebooků zamíří čipy z rodiny Fire Range označené jako Ryzen 9050HX. Mají 12 až 16 jader Zen 5 s taktem až 5,4 GHz, nejvyšší model Ryzen 9 9955HX3D navíc disponuje dodatečnou vyrovnávací pamětí. V prvních strojích se objeví někdy v první polovině roku 2025. Oproti Ryzenům 7040HX (Dragon Range) můžeme očekávat asi 15% nárůst výkonu.

Nejvýkonnější mobilní APU

Zcela novou řadou čipů je Strix Halo, které budeme v noteboocích vídat pod označením Ryzen AI Max nebo Max+. Také mají 8 až 16 jader Zen 5, ale k tomu zatím nejsilnější integrovanou grafiku párovanou s rychlými pamětmi LPDDR5X-8000 a NPU s výkonem 50 TOPS.

Nejvyšší model Ryzen AI Max+ 395 disponuje 40jádrovým GPU architektury RDNA3.5 a podle interních testů AMD má být v průměru 1,4× rychlejší než konkurenční Core Ultra 9 288V. Oproti Apple M4 Pro slibuje o 12 až 86 % rychlejší 3D rendering.

Firma také suverénně tvrdí, že jde o první procesor s certifikací Copilot+ PC, který rozjede velký jazykový model se 70 miliardami parametrů. A v testu LM Studio prý nabídne až 2,2× vyšší výkon než karta GeForce RTX 4090 při o 87 % nižším TDP. Ryzeny AI Max přijdou v průběhu prvního čtvrtletí 2025.

Levnější Copilot+ PC

AMD dále doplní nabídku o dva nové Ryzeny AI 300 s certifikací Copilot+ PC. Na trhu už jsou devítkové řady, teď dorazí ještě Ryzen AI 7 350 a Ryzen AI 5 330. První má osm jader, druhý šest. U obou platí, že polovinu tvoří výkonnější Zen 5 a polovinu úspornější Zen 5c. Čipy mají rozumně rychlé GPU architektury RDNA3.5, ale především NPU dosahující 50 TOPS, aby splnily Microsoftem stanovaný výkon pro AI operace.

Kromě toho AMD překvapivě uvádí i Hawk Point Refresh aka Ryzeny 200. Není zřejmé, čím se liší od dřívějších Hawk Pointů s označeným Ryzen 8040. Také mají procesor s jádry Zen 4, grafiku RDNA3 a NPU s výkonem 16 TOPS. Neliší se ani takty.

Model Jádra Frekvence L3 cache iGPU NPU TDP Ryzen 9 9955HX3D 16, Zen 5 2,5–5,4 GHz 128 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 55–75 W Ryzen 9 7945HX3D 16, Zen 4 2,3–5,4 GHz 128 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 55–75 W Ryzen 9 9955HX 16, Zen 5 2,5–5,4 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 55–75 W Ryzen 9 7945HX 16, Zen 4 2,5–5,4 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 55–75 W Ryzen 9 9850HX 12, Zen 5 3,0–5,2 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 45–75 W Ryzen 9 7940HX 16, Zen 4 2,4–5,2 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 55–75 W Ryzen 9 7845HX 12, Zen 4 3,0–5,2 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 45–75 W Ryzen 7 7840HX 12, Zen 4 2,9–5,1 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 45–75 W Ryzen 7 7745HX 8, Zen 4 3,6–5,1 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 45–75 W Ryzen 7 7645HX 6, Zen 4 4,0–5,0 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 45–75 W Ryzen AI Max+ 395 16, Zen 5 3,0–5,1 GHz 64 MB 40 CU, 2,9 GHz, RDNA3.5 50 TOPS 45–120 W Ryzen AI Max 390 12, Zen 5 3,2–5,0 GHz 64 MB 32 CU, 2,8 GHz, RDNA3.5 50 TOPS 45–120 W Ryzen AI Max 385 8, Zen 5 3,6–5,0 GHz 32 MB 32 CU, 2,8 GHz, RDNA3.5 50 TOPS 45–120 W Ryzen AI 9 HX 375 4+8, Zen 5 + 5c 2,0–5,1 GHz 24 MB 16 CU, 2,9 GHz, RDNA3.5 55 TOPS 15–54 W Ryzen AI 9 HX 370 4+8, Zen 5 + 5c 2,0–5,1 GHz 24 MB 16 CU, 2,9 GHz, RDNA3.5 50 TOPS 15–54 W Ryzen AI 9 365 4+6, Zen 5 + 5c 2,0–5,0 GHz 24 MB 12 CU, 2,9 GHz, RDNA3.5 50 TOPS 15–54 W Ryzen AI 7 350 4+4, Zen 5 + 5c 2,0–5,0 GHz 16 MB 8 CU, 3,0 GHz, RDNA3.5 50 TOPS 15–54 W Ryzen AI 5 330 3+3, Zen 5 + 5c 2,0–4,8 GHz 16 MB 4 CU, 2,9 GHz, RDNA3.5 50 TOPS 15–54 W Ryzen 9 270 8, Zen 4 4,0–5,2 GHz 16 MB 12 CU, 2,8 GHz, RDNA3 16 TOPS 35–54 W Ryzen 9 8945HS 8, Zen 4 4,0–5,2 GHz 16 MB 12 CU, 2,8 GHz, RDNA3 16 TOPS 35–54 W Ryzen 9 7940HS 8, Zen 4 4,0–5,2 GHz 16 MB 12 CU, 2,8 GHz, RDNA3 10 TOPS 35–54 W Ryzen 7 260 8, Zen 4 3,8–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,7 GHz, RDNA3 16 TOPS 35–54 W Ryzen 7 8845HS 8, Zen 4 3,8–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,7 GHz, RDNA3 16 TOPS 35–54 W Ryzen 7 250 8, Zen 4 3,3–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,7 GHz, RDNA3 16 TOPS 35–54 W Ryzen 7 8840HS 8, Zen 4 3,3–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,7 GHz, RDNA3 16 TOPS 20–30 W Ryzen 7 7840HS 8, Zen 4 3,8–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,7 GHz, RDNA3 10 TOPS 35–54 W Ryzen 7 8840U 8, Zen 4 3,3–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,7 GHz, RDNA3 16 TOPS 15–30 W Ryzen 7 7840U 8, Zen 4 3,3–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,7 GHz, RDNA3 10 TOPS 15–30 W Ryzen 5 8645HS 6, Zen 4 4,3–5,0 GHz 16 MB 8 CU, 2,6 GHz, RDNA3 16 TOPS 35–54 W Ryzen 5 8640HS 6, Zen 4 3,5–4,9 GHz 16 MB 8 CU, 2,6 GHz, RDNA3 16 TOPS 20–30 W Ryzen 5 7640HS 6, Zen 4 4,3–5,0 GHz 16 MB 8 CU, 2,6 GHz, RDNA3 10 TOPS 35–54 W Ryzen 5 8640U 6, Zen 4 3,5–4,9 GHz 16 MB 8 CU, 2,6 GHz, RDNA3 16 TOPS 15–30 W Ryzen 5 7640U 6, Zen 4 3,5–4,9 GHz 16 MB 8 CU, 2,6 GHz, RDNA3 10 TOPS 35–54 W Ryzen 5 7545U 2+4, Zen 4 + 4c 3,2–4,9 GHz 16 MB 4 CU, 2,8 GHz, RDNA3 ne 15–30 W Ryzen 5 8540U 2+4, Zen 4 + 4c 3,2–4,9 GHz 16 MB 4 CU, 2,8 GHz, RDNA3 ne 15–30 W Ryzen 5 7540U 6, Zen 4 3,2–4,9 GHz 16 MB 4 CU, 2,5 GHz, RDNA3 ne 15–30 W Ryzen 3 8440U 1+3, Zen 4 + 4c 3,0–4,7 GHz 8 MB 4 CU, 2,5 GHz, RDNA3 ne 15–30 W Ryzen 3 7440U 1+3, Zen 4 + 4c 3,0–4,7 GHz 8 MB 4 CU, 2,5 GHz, RDNA3 ne 15–30 W

Handheldy

A nakonec AMD ještě rozšířilo nabídku pro handheldové herní počítače o tři čipy Ryzen Z2. Nejzajímavější je model Z2 Extreme se třemi jádry Zen 5 a pěti Zen 5c a 16jádrovou grafikou RDNA3.5. Naopak základní Z2 je nejspíš pouze přeznačený Zen 1 Extreme, protože parametry jsou totožné. A nový Z2 Go je zajímavý hybrid kombinující Zen 3 a RDNA 2. Zamíří do nejlevnějších zařízení, kde by měl nabídnout vyšší výkon než čip použitý ve Steam Decku. Jako první se objeví v novém Legionu Go S od Lenova.

Model Jádra Frekvence L3 cache iGPU TDP Ryzen Z2 Extreme 3+5, Zen 5 + 5c 2,0–5,0 GHz 16 MB 16C RDNA3.5 15–30 W Ryzen Z2 8, Zen 4 3,3–5,1 GHz 16 MB 12C RDNA3 15–30 W Ryzen Z2 Go 6, Zen 3 3,0–4,3 GHz 8 MB 12C RDNA2 15–30 W Ryzen Z1 Extreme 8, Zen 4 3,3–5,1 GHz 16 MB 12C RDNA3 15–30 W Ryzen Z1 6, Zen 4 3,2–4,9 GHz 16 MB 4C RDNA3 15–30 W Aerith (Steam Deck) 4, Zen 2 2,4–3,5 GHz 8 MB 8C RDNA2 4–15 W

Zdroj: AMD (1, 2)