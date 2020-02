Amazon zvětšuje své „samošky.“ Z malé večerky je plnohodnotná prodejna velikosti Lidlu. Bez pokladen

Samoobslužné obchody Amazon Go nejsou žádnou novinkou, doposud se ale jednalo o malé prodejny. Nyní si firma připravila první, která může zdárně konkurovat běžným supermarketům. A opět je zcela bez pokladen.

Amazon má v rámci USA přibližně 20 obchodů pod značkou Amazon Go, ve kterých platíte automaticky za pomoci mobilní aplikace. Při příchodu do obchodu naskenujete kód a následně nakupujete tak, že si jednotlivé produkty skládáte rovnou do tašky. Nákup se vám zaúčtuje automaticky z karty uložené v Amazon účtu, jakmile obchod opustíte bez nutnosti čekat v řadě u pokladny. Systém se firmě osvědčil a tak nyní experimentuje s větším obchodem.



Obchod Go Grocery (vpravo, foto The Verge) vypadá stejně, jako stávající samoobsluhy (vlevo). Je ale větší a nabízí více produktů.

Go Grocery má několikanásobně větší rozlohu – běžné Go obchody mají mezi sto až dvěma sty metry čtverečními, Grocery pak přibližně tisíc. Jedná se tak již o poměrně velkou prodejnu a oproti ostatním tak nabízí i klasické nákupní vozíky, nejen košíky. Princip je přitom stejný – nákup hlídá množství senzorů umístěných na stropě, které dokáží rozpoznat, který produkt si berete včetně zeleniny a ovoce. Systém také rozpozná, zda některé třeba vrátíte do regálu zpět. Nakoupit můžete i alkohol – v tomto případě se musíte nechat zkontrolovat po vstupu, že již máte dostatečný věk pro nákup.



Na stropě je řada senzorů kontrolující nákup.

Amazon zde také využívá toho, že je vlastníkem řetězce Whole Foods. Některé zboží je tak stejné, stejně jako distributoři pro zeleninu apod. Zároveň ale nechce své značce přímo konkurovat a snaží se přijít na to, jak by mohly koexistovat vedle sebe. Prozatím je tak Go Grocery v americkém Seattlu experiment, další rozšíření se plánuje až v případě, že se tento koncept osvědčí.

Zdroj: The Verge