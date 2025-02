Amazon zasáhne proti pirátům. Zakoupené e-knihy pro Kindle již nepůjde stahovat do počítače

Od 26. února 2025 již majitelé Kindlů nebudou mít u zakoupených e-knih na webu Amazonu možnost „Download & transfer via USB“. Tímto způsobem se historicky dalo knihy stahovat do počítače, odkud se pak kabelem přesunuly do čtečky. Byla to spíš volitelná funkce, protože všechny Kindle od toho prvního z roku 2007 měly i bezdrátové připojení (dříve 3G, pak Wi-Fi), tudíž si čtečky z online poličky stahovaly e-knihy samy.

Proč Amazon tuto funkci ruší, firma nijak nekomentuje. Většina běžných uživatelů ale nejspíš ani nevěděla, že existuje. Ti zkušenější ji ale mohli využívat či někdy spíš zneužívat.

Zadní dvířka k pirátství

Amazon prodává e-knihy s protipirátskou ochranou a v minulosti ve formátech MOBI, AZW nebo AZW3 používal jednodušší typ DRM, který bylo možné snadné cracknout. Dodnes funguje online nástroj DeDRM, které radí, aby si uživatelé knihy stáhli pomocí „Download & transfer via USB“, nahráli na web spolu se sériovým číslem Kindlu, a pak získali e-knihu očištěnou o ochranu, která byla vázaná na konkrétní čtečku. DeDRM je též plugin pro oblíbený správcovský nástroj a editor Calibre.

Odstranění DRM je protiprávní, byť to uživatel chce dělat pro soukromé účely (úprava e-knihy, převod do ePubu apod.) a nemá v plánu očištěnou e-knihu dále sdílet přes internet.

Ale to je možná důvod, proč Amazon funkci po 18 letech ruší. Pomocí ní se totiž stahoval právě starší formát AZW3, zatímco při bezdrátové synchronizaci již používá modernější KFX, který nejspíš piráti ještě neprolomili, neboť k tomu nebyl důvod.

Možnost nahrávat e-knihy do Kindlu přes USB tím ale nekončí. Pokud je máte koupené jinde, skrz aplikaci od Amazonu nebo třeba zmíněné Calibre to bude nadále fungovat.

