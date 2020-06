Amazon začal v rámci cloudu AWS nabízet serverové procesory AMD EPYC. Nejvyšší instance má 96 jader

AMD nabízí vícejádrové procesory EPYC už poměrně dlouho, velké cloudové platformy ale mají pochopitelně své tempo nákupu nového hardwaru a nejinak je tomu u největšího – Amazon Web Services (AWS).

Právě Amazon nyní oznámil, že jsou dostupné nové instance s označením EC2 C5a, které jsou postavené na platformě AMD s procesory AMD EPYC Rome, konkrétně se speciální verzí EPYC 7R32, který má 48 fyzických jader. Amazon ale prodává virtuální jádra (vlákna), takže až 96 virtuálních jader.

Procesor má frekvenci až 3,3 GHz a dle konfigurace a verze instance je možné mít 4 GB až 192 GB operační paměti. Nejnižší konfigurace c5a.large má dvě virtuální jádra (jedno fyzické jádro) a 4 GB operační paměti s rychlostí sítě až 10 Gb/s. Nejvyšší zahrnuje více méně celý procesor (96 virtuálních jader) a 192 GB paměti.

Všech 8 konfigurací instancí je nyní dostupných v datacentrech US East (N. Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon), Europe (Ireland), Europe (Frankfurt), Asia Pacific (Sydney) a Asia Pacific (Singapore).

Pokud tedy potřebujete maximální procesorový výkon v cloudu, nové instance dle Amazonu umožní u náročných aplikací snížení výsledné ceny až o 10 % oproti jiným instancím.