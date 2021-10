Amazon vyrobil autonomního robota do domácnosti. Hlídá, baví, ale neuklízí

V rámci zaváděcí akce přijde Amazon Astro na 1000 amerických dolarů, což je v přepočtu asi 21 840 Kč . Později bude nabízen za doporučenou maloobchodní cenu 1450 dolarů, tj. přibližně 31 670 Kč . Produkt by měl být dostupný v příštím roce.

Budoucí majitelé budou například moci robota požádat, aby přijel do určité místnosti, a klást mu různé otázky, na které bude schopen odpovídat. Pomocí periskopické kamery lze získat přehled prakticky o čemkoli – například zkontrolovat, zda po odchodu z bytu nezůstala zapnutá trouba.

Kromě neobvyklého provedení a upraveného softwaru umí toto zařízení vše, co lze očekávat od chytrého displeje, včetně hlasové komunikace s Alexou. Časem také získá podporu služby Sling TV. Prodeje Echo Show 15 budou zahájeny později v tomto roce. Doporučená maloobchodní cena je 250 dolarů, tedy přibližně 5 460 Kč . Stojan na stůl a příslušenství pro montáž na nábytek se bude prodávat samostatně za příplatek.

Chytrý displej obsahuje aplikace, které uživatelům dovolí ovládat další domácí zařízení, sledovat balíky, zanechávat ostatním osobám v domácnosti vzkazy, přidávat položky do nákupních seznamů a prohlížet sdílené kalendáře. Funguje také se streamovacími službami, jako jsou Amazon Prime Video, Netflix a Hulu.

Amazon přidává do rodiny produktů Echo Show dalšího člena. Jmenuje se Echo Show 15 a jeho nejviditelnější markantou je displej s úhlopříčkou 15,6" a rozlišením 1080p. Vzhledem k novému provedení obrazovky je vybaven mírně odlišným softwarem a jiným vizuálním uspořádáním.

Jak se dalo očekávat, Halo View je integrován s placenou službou Halo . Ta sleduje celkový zdravotní stav uživatele a poskytuje zpětnou vazbu o tom, co může udělat pro své zdraví. Služba zahrnuje výživový program a Halo Fitness – novou službu pro všechny majitele zařízení Halo se stovkami cvičebních lekcí, včetně jógy, posilování, kardio cvičení a dalších lekcí od trenérů společnosti Amazon.

Během loňského podzimního eventu Ring předvedl dron s připojenou kamerou za 250 dolarů nazvaný Always Home Cam, který může automaticky létat kolem domu a přenášet video do chytrého telefonu majitele.

Ring také spouští předplacenou službu nazvanou Virtual Security Guard , která umožní bezpečnostním firmám analyzovat přenos z venkovních kamer. Při detekci pohybu – ať už půjde o někoho, kdo se prochází po pozemku, nahlíží do okna nebo doručuje balíček – ostraha zkontroluje a vyhodnotí situaci. Pomocí funkce obousměrného hovoru může komunikovat s návštěvníky a v případě potřeby aktivovat sirénu nebo poslat na místo policii.

Partnery Amazon Glow jsou firmy Mattel, Hasbro a Disney, což by mohlo být zárukou dobré a kvalitní zábavy. Děti budou moci komunikovat s pohádkovými knížkami a postavičkami z filmů jako je „Ledové království“ či „Sezame, otevři se“. Amazon dále pracuje na rozvoji dalších partnerství s nezávislými vývojáři, aby mohli vytvářet vlastní aplikace.

Amazon Smart Thermostat – chytrý termostat

Amazon se konečně vydává do segmentu chytrých termostatů – v úterý představil velmi jednoduché zařízení Amazon Smart Thermostat. Výrobce uvádí, že bude fungovat ve většině domácností, aniž by bylo nutné zasahovat do stávající elektroinstalace.



Jak lze od chytrého termostatu očekávat, jedná se o krabičku, která reguluje topení s ohledem na nastavené podmínky. Může například snížit teplotu, pokud nikdo není doma, a lze ji ovládat hlasem – uživatelé tedy budou moci požádat o zvýšení nebo snížení teploty v místnosti.



Amazon Smart Thermostat bude stát pouhých 60 dolarů (cca 1310 Kč), což je přibližně poloviční cena ve srovnání s podobnými produkty velkých konkurenčních značek. Amazon v tomto případě neuvedl žádné podrobnosti o předpokládané dostupnosti.