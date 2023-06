Amazon v Česku otevřel druhý sklad. Zásilky v něm pomáhají vyřizovat roboti

Americká internetová společnost Amazon v Česku oficiálně zahájila provoz druhého distribučního centra. Nachází se v obci Kojetín na Přerovsku a je vybavené, na rozdíl od toho prvního, nejmodernější robotickou technologií, kterou Amazon disponuje. První objednávka, která byla do nového skladu přijata, obsahovala stolní lampičku.

Amazon už jedno obří distribuční centrum v Česku provozuje, najdeme jej ve středočeské Dobrovízi, jen kousek od pražského Letiště Václava Havla. Funguje od roku 2015 a v době jeho otevření šlo o největší samostatně stojící skladovou budovu vybudovanou v tuzemsku od roku 1989.

Už tehdy Amazon zamýšlel vybudovat v Česku i druhý sklad, strategicky na druhém konci republiky. Původně se mluvilo o okolí Brna, avšak zastupitelé projekt neschválili, a tak se začalo hledat nové místo. Celý záměr nabral zpoždění, nicméně nakonec se Amazonu podařilo domluvit v Olomouckém kraji a jako vhodná lokace byla vybrán logistický areál Panatonni Park v obci Kojetín.

Uvnitř chytré stroje, venku včely a ještěrky

Protože je centrum na Přerovsku řádově novější, Amazon se jej rozhodl vybavit svými pověstnými logistickými roboty. Chválou nešetří, v tiskovém prohlášení uvádí, že v Kojetíně pomáhají zaměstnancům „nejmodernější robotické technologie“, jež se podílejí na vyřizování zakázek.

V praxi jde o tzv. robotické jednotky, které se volně pohybují po prostorách skladu. „Roboti se zasouvají pod věže s regály, kde jsou uloženy všechny položky, zvednou je a přesouvají přes halu distribučního centra,“ popisuje Amazon. Dále byly v centru instalovány robotické paletizátory a depaletizátory, velká ramena, která překládají těžká břemena a robotické tridiče vykonávající opakující se úkoly jako je zvedání, otáčení a umisťování balíků. Všechny tyto technologie pocházejí z divize Amazon Robotics.

Distribuční centrum na Přerovsku má být špičkou mezi sklady Amazonu

Co se týče „nudnějších“ specifikací, budova má čtyři patra s celkovou rozlohou 190 tisíc metrů čtverečních. Je vybavena solárními panely, které pokryjí 68,2 procent spotřeby energie. Pro ohřev vody ze 75 procent využívá tepelná čerpadla, zároveň je zde systém pro svádění dešťové vody do retenční nádrže. V areálu se také nachází 30 nabíjecích stanic pro elektromobily a celý ekologický aspekt je doplněn květnatou loukou s včelími úly, broukovištěm a ještěrkovištěm.

Firma počítá, že zde vytvoří až 2000 pracovních míst, přičemž neshání jen zaměstnance na manipulaci s balíky, ostatně to do jisté míry už obstarají roboti, ale i finanční manažery a IT specialisty. „Díky většímu využití technologií vznikly nové, vysoce kvalifikované pracovní role,“ vysvětluje Amazon a dodává, že celkem už v Česku od roku 2013 investoval 26 miliard korun.

Zdroj: Tisková zpráva Amazonu