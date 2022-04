Amazon se pustil do prodloužené reality. Má patent i na to, jak ji udělat bez brýlí

Amazon byl jednou z mála posledních předních technologických společností, které ještě nevstoupily do oblasti VR/AR, ale to se zřejmě brzy změní. Jak upozornil server Protocol, firma začala shánět vývojáře a další speciality pro projekt z oblasti prodloužené reality. Výsledkem by mohlo být zařízení, které by nutně nemuselo spoléhat na brýle.

Nejprve si zopakujme pojmy. Zatímco virtuální realita (VR) je kompletně simulované prostředí, rozšířená realita (AR) jen vylepšuje reálný prostor, například o různé infografiky či herní prvky. Jakmile se oba dva typy zkombinují, vznikne mixovaná realita (MR).

Ne všechny technologie umožňující vstup do vizuálního „virtuálna“ se ale drží přesně tohoto vymezení, někdy je těžké najít přesnou hranici. Pro ně se tak ustálil výraz prodloužená realita (XR). A to je přesně oblast, do které Amazon míří.

I to sám uvádí ve zveřejněných inzerátech. Podle nich chce společnost vytvořit „výzkumný XR koncept, ze kterého vznikne magický a na světě dosud neviděný konzumní produkt“. Amazon to plánuje skutečně ve velkém, hledá za tímto účelem celou škálu odborníků, specialisty na počítačové vidění počínaje, produktovými manažery konče.

Celý projekt je patrně teprve na začátku, v jedné z nabízené pozic píše, že vývojáři budou tvořit kódy pro prototypy, UX designéři zase musí přijít s návrhem multimodálního 3D AR rozhraní pro celý systém, který bude zahrnovat zábavní prvky. Uchazeči mají umět myslet prostorově a mít zkušenosti s tvorbou AR/VR her. U produktových manažerů je požadavek na zkušenosti z oblasti roboty, umělé inteligence, strojového učení a opět her.

Podobné nápady už Amazon měl, jen je nedotáhl

Jak by tedy výsledné zařízení mohlo vypadat? Zatím můžeme jen spekulovat. Amazon zní, že chce vytvořit úplně novou kategorii produktu, která tu ještě nebyla. V minulosti přišel se svými chytrými brýlemi Echo Frames, ale ty realitu z hlediska vizuálu nijak nevylepšují, jejich smyslem je jen poslouchat hudbu a ovládat hlasovou asistentku Alexu.

Také už jednou koketoval s myšlenkou AR zařízení bez brýlí, které by využívalo projektory, kamery a další senzory umístěné v prostoru, dokonce na projekt požádal i o několik patentů, nicméně to bylo před několika lety a jak uvádí zdroj Protocolu, z nápadu sešlo. Amazon tehdy narazil na problém, že projektory nefungovaly tak, jak si představoval.

Dřívější patent Amazonu pro rozšířenou realitu bez brýlí

Dnes už máme technologie trochu jiné, tak je možné, že se k podobnému konceptu vrátí. „Magické a dosud neviděné zařízení“ rozhodně nezní jako klasický headset, společnost ani toto slovo nikde nepoužívá a nijak na něj neodkazuje. Sám Amazon svůj plán nekomentoval a jakmile na jeho inzeráty začala upozorňovat média, z některých popisů reference k XR/AR odstranil.