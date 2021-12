Amazon řeší problém, jeho chytré reproduktory Echo lidi nudí. Ani většinu funkcí nevyužívají

Nejhorší situace, do které se jako prodejce můžete dostat, je když vaše produkty přestanou cílovou skupinu zajímat. Pak se musíte velmi intenzivně začít rozmýšlet, co dál. Podle agentury Bloomberg se přesně v této situaci ocitl Amazon se svými chytrými reprodukty Echo, řeší, že majitelé těchto zařízení jsou znuděni a nijak zvlášť je nevyužívají. Někteří je rovnou hází do koše.

Amazon se o (ne)úspěchu svých chytrých reproduktorů vybavených asistentkou Alexou rozepsal v interních dokumentech, ke kterým se podařilo Bloombergu dostat. Společnost v nich podotýká, že první roky prodeje těchto zařízení byly silné, ale růst trhu je de facto u konce, v příštích letech očekává maximálně 1,2procentní růst prodejů.

Tento stav má podle firmy dva hlavní důvody. Jeden je ten, že chytré reproduktory nasbíraly špatné PR, lidí mají obavy o své soukromí, bojí se, že je krabička bude odposlouchávat. Amazon sice opakovaně ujišťoval, že udělal pro zabezpečení těchto zařízení maximum, nicméně v minulosti skutečně došlo k několika přešlapům, kdy Echo narušovalo soukromí a taková pověst se špatně opravuje.

Ovšem ne všichni uživatelé tolik řeší tuto problematiku, proto druhý důvod je možná ještě o něco horší – Amazon v interních dokumentech přiznává, že zařízení Echo lidi prostě nudí. Po počáteční fázi, kdy šlo o horkou novinku a lidé reproduktory kupovali, protože je chtěli vyzkoušet, je už tolik nepořizují, jelikož často dospěli k názoru, že jsou k ničemu. Amazon dokonce přidává data, že v letech 2018-2021 až 25 procent zákazníků, kteří si zařízení z řady Echo pořídili, ho přestali používat po jednom týdnu.

Přitom chytré reproduktory toho nabízejí hodně a nejen Amazon do nich neustále přidává další a další funkce, nicméně často o nich zákazníci nevědí, takže nakonec Echo používají jen k těmto činnostem – rozsvěcení světel, pouštění hudby a nastavení časovače, jak podotýká sama společnost. To lze všechno vykonat i z mobilu, takže není divu, že spousta uživatelů se od nich tak rychle odkloní.

Amazon se tedy bude znovu muset vymyslet, jak chytré reproduktory udělat atraktivními. Prodeje sice ještě stále zlé nejsou, ale to je částečně dáno nízkou cenou produktů – fakt, že až čtvrtina lidí zařízení po týdnu přestane zcela používat, potvrzuje, že něco není v pořádku.