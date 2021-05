Amazon příští týden spustí supermesh Sidewalk. Má ambice pokrýt celou Ameriku

Amazon příští týden vytvoří obrovskou meshovou síť ze všech připojených klientských krabiček internetu věcí – Amazon Sidewalk. Technologie bude zatím dostupná pouze v USA a některá média už bijí na poplach, protože firma u svých zákazníků předpokládá souhlas se zapojením do systému. Komu se to nelíbí, musí se ručně odhlásit.

Jak už název napovídá, jedná se o další pokus, jak propojit všechna chytrá a dostatečně výkonná zařízení Amazonu (Echo, chytré kamery, zvonky aj.) do obří meshové sítě založené nejen na Wi-Fi, ale i Bluetooth a dalších rádiových protokolů internetu věcí (900 MHz; obdoba evropského kmitočtu 868 MHz aj.).

Žerykův obojek bude komunikovat se sousedy

K čemu by to mělo být dobré? Rádiovou infrastrukturu Sidewalk by pak mohly využívat všechny krabičky od Amazonu. Když by tedy u rodiny Siskinových z Baltimoru došlo k výpadku internetu, jejich chytrá venkovní kamera se k internetu připojí třeba skrze chytrý zvonek souseda, který je v rádiovém dosahu a také podporuje Sidewalk.

Anebo, pokud bude mít váš pes chytrý obojek, budete moci Žeryka sledovat na mapě i v případě, že vám uteče, na předměstí americké metropole totiž bude mít nějakou tu krabičku od Amazonu skoro každá domácnost. Obojek se tedy bude průběžně přepojovat od jednoho Sidewalk hotspotu ke druhému.

Celá technologie bude otevřená i pro vývojáře dalších zařízení, ze kterých se mohou taktéž stát Sidewalk hotspoty, čímž chce Amazon docílit co možná nejvyššího pokrytí.

Ve výchozím stavu aktivní?

Amazon se v dokumentaci dušuje, že je celý systém perfektně zabezpečený (PDF dokumentace), šifrovaný a anonymizovaný, je tu ale ono ale, že se například podle Ars Techniky nejedná o opt-in systém (pokud chci, zapojím se), ale naopak o opt-out (pokud se nechci zapojit, ručně se odhlásím).

Zatím se jedná o ryze americký systém, něco podobného ale budují i některé další digitální korporace s rozsáhlou zákaznickou základnou.

V případě Česka to bylo v minulosti třeba bezdrátové sdílení internetu u zákazníků UPC Wi-Free. Na Wi-Fi routerech UPC v takovém případě mohl běžet separátní hotspot, který byl dostupný všem ostatním (kolemjdoucím) zákazníkům. Nový majitel Vodafone nicméně službu loni definitivně ukončil.