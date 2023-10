Amazon příští rok spustí svůj satelitní internet Kuiper. Půjde tvrdě po Starlinku a nechce být jen pro bohaté

Starlink se před pár týdny pochlubil překonáním mety dvou milionů zákazníků. Na první pohled je to skvělé číslo, jenže podle původních a hodně nadsazených představ Elona Muska z roku 2015 jich mělo být touto dobou více než desetkrát tolik. A aby toho nebylo málo, do hry už brzy vstoupí konkurenční satelitní internet od Amazonu.

Jmenuje se Kuiper a raketa Atlas V před pár dny vynesla jeho dvě první a zatím jen experimentální družice KuiperSat-1 a KuiperSat-2. Nutno podotknout, že po několika odkladech a s ročním zpožděním.

3265 družic

Rozjezd byl sice pomalejší, o to více ale nyní budou muset v Amazonu šlápnout na plyn, tlačí je totiž doslova infarktový termín. Do července 2026 musí být na oběžných drahách alespoň polovina plánovaných družic. To je podmínka, na jejímž základě získali od amerického federálního telekomunikačního úřadu FCC vysílací licenci.



Parametry kuipersatů si zatím Amazon nechává pro sebe. Jediné, co o nich víme, je to, že se první dva prototypy (KuperSat-1 a KuiperSat-2) vejdou do těchto dvou krabic

Amazon dostal zelenou pro vyslání 3236 satelitů na nízkou oběžnou dráhu (LEO) do výšky 590-630 kilometrů. Jen pro srovnání, Starlink létá jen o pár desítek kilometrů níže (zhruba 550 km). Pro SpaceX by to byla s trochou nadsázky brnkačka, protože má k dispozici vlastní raketové nosiče Falcon, ale Amazon je v mnohem prekérnější situaci.