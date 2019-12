Amazon připravuje technologii, která pozná kupující podle jejich rukou

Otisky prstů, oční duhovka nebo styl chůze. Způsobů, jak identifikovat člověka pomocí jeho fyzických rysů, je celá řada. A bude jich ještě více. Amazon požádal v Americe o patent technologie, která rozpozná osoby podle jejich rukou. Novinka by mohla mít využití v jeho kamenných obchodech.

Řeč je především o obchodech Amazon Go a řetězci se zdravými potravinami Whole Foods, který Amazon vlastní. První zmíněný se vymyká tím, že lidé zde nakupují pouze pomocí aplikace, klasičtí prodavači tu de facto neexistují. Člověk musí použít svůj mobil či jiné chytré zařízení, aby se identifikoval a zaplatí pak automaticky pomocí senzorů.

Amazon v patentu popisuje způsob, který aplikaci vynechává. Lidé by skenovali své ruce – včetně všech vrásek, žil a podobně – a obchod by automaticky zjistil, kdo jsou. Zaplacení by proběhlo opět automaticky.

Aktuálně nelze určit, zda Amazon technologii opravdu vyvíjí, nebo si jen pro jistotu nechal zaregistrovat nápad. Existují však indicie, že firma skutečně počítá s reálným využitím. Již v září server New York Post informoval, že Amazon v obchodech Whole Foods testoval placení pomocí rukou místo karet. Navíc pod patentem jsou podepsaní samí řídící pracovníci divize Amazon Go. Skenovací zařízení mají být podle dokumentu umístěna u vchodů prodejen.

Znovu se ale objevily obavy, zda podobný systém nebude příliš velký zásah do soukromí lidí. I proto, že Amazon dlouhodobě čelí podezření, že přes hlasovou asistentku Alexu odposlouchává domácnosti, takže jeho kredit není zcela bez poskvrny. Ruce lidí mohou být stejně osobní záležitostí jako jiné biometrické údaje. Amazon se na toto téma podle serveru Vox odmítl vyjádřit.