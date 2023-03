Amazon naštval zákazníky. Prodal jim zvonky a kamery, poté bez varování zpoplatnil některé funkce

Firma Ring, spadající pod křídla Amazonu, řádně naštvala své zákazníky. Rozhodla se totiž zpoplatnit některé funkce svých zvonků a bezpečnostních kamer, informuje magazín SlashGear. Pro nové uživatele bude předplatné takřka nutností.

Od 29. března 2023 budou muset stávající majitelé produktů značky Ring v USA a Kanadě začít platit jeden z tarifů, aby mohli v aplikaci používat režimy Home a Away. Tyto režimy umožňují nastavit kameru tak, aby detekovala, nebo naopak přestala detekovat pohyb v závislosti na tom, zda je někdo doma. To lze považovat za jednu ze základních funkcí zabezpečení domácnosti.

Naštvaní zákazníci

Zákazníci, kteří si produkty Ring zakoupí 29. března nebo později, budou muset zaplatit předplatné, aby mohli využívat i tak základní funkce, jako je zastřežení a odstřežení systému z aplikace, příjem oznámení, propojení zvonku s kamerou a hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa.

„Od 29. března 2023 bude v USA a Kanadě pro přístup k funkcím aplikace Ring Alarm, včetně digitálních oznámení a možnosti zapnutí a vypnutí alarmu z aplikace, vyžadováno předplatné služby Ring Protect. Pokud jste vlastnili Alarm před tímto datem, vaše současné zařízení si tyto funkce v aplikaci zachová. Pokud jste zařízení Alarm nevlastnili, budou tyto funkce vyžadovat předplatné,“ uvádí firma.

Ring oznámil chystané novinky na stránkách podpory a rozeslal informace svým klientům e-mailem. Není překvapením, že mnoho zákazníků vyjádřilo nad těmito změnami velkou nespokojenost na sociálních sítích i na diskuzním webu Reddit.

„Mým jediným zklamáním z toho všeho je, že je příliš pozdě na to, abych produkt Ring vrátil,“ uvedl například uživatel, vystupující na Redditu pod přezdívkou TheLooseMooseEh. „Každý, kdo to čte, by měl vzít na vědomí, že tato firma se nestydí a neváhá ochromit své produkty, aby zákazníky donutila otevřít peněženku.“

Předplatné Ring Protect nabízí dva tarify. Základní Protect Basic stojí 3,99 eura (tj. cca 94 Kč) měsíčně, ovšem lze ho využívat maximálně s jedním zařízením. V případě domácnosti s více zařízeními je nutné zvolit tarif Protect Plus, jež přijde na 10 eur (tj. cca 235 Kč) za měsíc.