Amazon má s hraním velké plány. Spouští streamovací službu Luna

Šuškalo se o ní více než rok, teď Amazon konečně potvrdil, co chystá. Již brzy odstartuje novou herní streamovací službu Luna, která bude konkurovat xCloudu (Microsoft), PS Now (Sony), Stadii (Google) nebo GeForce Now (Nvidia). Zatím bude omezená jen na pozvánky a jen pro americké uživatele, ambice jsou ale celosvětové.

Lunu můžeme chápat jako novou herní platformu, která podobně jako Google Stadia běží plně v cloudu, nemá žádnou nativní konzoli. Fungovat bude na většině platformách připojených k internetu, Amazon totiž vydá webové aplikace pro Windows, macOS, iOS a později i nativní aplikaci pro Android. Služba bude dostupná i v jeho obývákových přehrávačích Fire TV.

Luna Controller

Jediným specifickým hardwarem bude Luna Controller v ceně 50 dolarů. Bezdrátový ovladač jako by z oka vypadl Switch Pro Controlleru od Nintenda. Podle Amazonu disponuje technologií Cloud Direct, která jej přímo připojí k herním serverům, což má významně snížit latenci až o 30 ms. Logicky se tak připojí přes Wi-Fi rovnou k routeru, nikoliv přes Bluetooth do mobilu nebo počítače (tak to dělá i Google Stadia).

Možnost připojit jej přes Bluetooth nebo USB ale zůstane, gamepad půjde využít i pro hraní mimo platformu Luna. A naopak k Luně půjdou připojit i ovladače z PlayStationu či Xboxu, podporovány budou i myši a klávesnice.

Levněji než konkurence

Lunu samotnou musíme chápat jako virtuální konzoli. Hry se do ní budou servírovat až skrz předplatná, kterým Amazon říká kanály. Jeden kanál nazvaný Luna+ nabídne sám. Bude stát 5,99 dolaru měsíčně a nabídne neomezený přístup ke knihovně asi stovky her, která se bude postupně rozšiřovat.

Luna+ bude streamovat v rozlišení 1080p60, v budoucnu i 2160p60. A co je zajímavé, s jedním tarifem bude možné streamovat na dvou zařízeních současně. V katalogu budou hry jako Metro Exodus, Resident Evil 7, Control, Grid nebo Shadow Tactics.

Vedle Luny+ zvláštní kanál nabídne i Ubisoft. Jeho cenu ani datum spuštění zatím neznáme, ale už víme, že také nabídne neomezený přístup k hrám, u vybraných titulů i Ultimate edicí se všemi DLC. Kvalita je opět 1080p60 (v budoucnu 4K), avšak streamování už bude dostupné jen na jednom zařízení současně. Ubisoft dodá Assassin's Credd Valhallu, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising a další tituly z minulosti i budoucnosti.

Poslední díl skládačky

Kdo se v tomto prostředí nepohybuje, toho nejspíš herní ambice Amazonu překvapily. Ve skutečnosti se ale firma provozující největší e-shop světa na tuto chvíli připravovala několik let.

Amazon před šesti lety vyhrál přetahovanou s Googlem a za miliardu dolarů koupil Twitch, největší síť pro herní streamery, která je dodnes používanější než YouTube Gaming nebo Facebook Gaming. Právě s Twitchem bude Luna těsně propojená. V Luně hráči uvidí své oblíbené streamery. A naopak pokud je zaujme nějaká hra na Twitchi, budou si ji moci rovnou pustit v Luně (když bude dostupná). Podobné propojení už ale nabízí také Google Stadia právě ve spojení s YouTubem.

Firma také před lety založila vlastní Amazon Games Studios pro vývoj her. V minulosti měla na triku jen mobilní tituly, později ale přidala závodní hru The Grand Tour. Momentálně připravuje F2P střílečku Crucible a MMORPG New World.

Vyvíjí si i vlastní engine Lumberyard odvozený od Cryenginu. Běží na ním jeho nové hry, ale využívá jej také Star Citizen.

Amazon má také celosvětovou síť datacenter AWS, takže herní servery budou blízko uživatelům. Lunu chce dokonce propojit i s hlasovou asistentkou Alexou.

Jestli však Luna vůči konkurenci obstojí a jestli je vůbec na trhu prostor pro tolik streamovacích služeb, to budeme moci zhodnotit až s odstupem.

Zdroj: Amazon