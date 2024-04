Amazon couvá z bezpokladnových obchodů. Místo AI počítali zboží Indové z videozáznamů

Před osmi lety spustil Amazon ve svých prodejnách potravin Fresh revoluční novinku, která měla usnadnit a urychlit nakupování. Technologie Just Walk Out umožňovala zákazníkům nakupovat bez nutnosti procházet pokladnou. Používala kombinaci počítačového vidění, objektového rozpoznávání a modelů hlubokého učení ke zjištění, jaké zboží si zákazník vzal, a k následnému vyúčtování.

Systém Just Walk Out byl ve svých začátcích významnou inovací v oblasti pokladních technologií. Peníze za nákup byly zákazníkům strhávány automaticky prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu jakmile opustili prodejnu, aniž by bylo nutné jakkoli interagovat s nějakým člověkem či zařízením.

Pokladní, kteří sedí na jiném kontinentu

Jenže v praxi to nefungovalo podle očekávání a Amazonu se ani za celých sedm let nepodařilo technologii vyladit. Od začátku umělou inteligenci doplňovali živí lidé, kteří analyzovali sporné záběry, se kterými si algoritmy nedokázaly poradit. Následkem toho zákazníci dostávali své účtenky se zpožděním až několik hodin a občas, nevyhnutelně, s chybami.

Cílem bylo z tisíce nákupů kontrolovat videu u maximálně 50, jenže realita je podle The Information až 700 z tisíce!

To pochopitelně zásadně mění matematiku celého konceptu a posouvá jej do oblasti ekonomického nesmyslu. Stejný zdroj uvádí, že záběry nakonec sledovalo více než tisíc pracovníků outsourcovaných z Indie. Jinými slovy: Americké bezpokladnové obchody Amazonu vlastně měly pokladní, jen seděli na jiném kontinentu a bylo jich více, než by bylo klasických pokladních sedících za pokladnou...

Místo kamer chytré nákupní vozíky

Tato technologie byla využívána nejen ve více než sedmdesáti obchodech Amazonu a také na dalších místech, jako jsou sportovní stadiony, letiště a kampusy. Jak se ale zdá, neosvědčila se tak, jak se původně očekávalo. Amazon totiž program Just Walk Out ruší a přechází na chytré nákupní vozíky Dash Cart, kde zákazníci skenují produkty, když je vkládají do košíku. Podrobnosti přináší magazín The Verge.

Nový systém evidování nakoupeného zboží znají zákazníci v Česku pod označením „Scan & Go“. Mohou se s ním setkat například v prodejnách řetězců Globus, DM Drogerie, Tesco, Billa, Kaufland a dalších. Nákup probíhá tak, že zákazník pomocí skeneru snímá čárové kódy produktů, které vkládá do nákupního vozíku či tašky, a následně na automatické pokladně pouze zaplatí celkovou částku.

Zatímco v Česku si zákazníci vyzvedávají skenery ze stojanů, Amazon je hodlá montovat přímo na chytré nákupní vozíky a místo čárových kódů bude využívat RFID štítky. Výhodou tohoto řešení je menší zátěž pokladních, nižší časová náročnost a skutečnost, že zákazník má neustálý přehled o zakoupeném zboží a konečné ceně.

Je to levnější a prý to chtěli zákazníci

Zásadní otázkou je, proč Amazon ustupuje od automatického načítání zakoupených produktů prostřednictvím kamer a senzorů. Firma sama se k tomu nijak podrobněji nevyjádřila, nicméně lze předpokládat, že skenování RFID štítků bude jednodušší, pravděpodobně méně náchylné k chybám a téměř jistě levnější.

Mluvčí Amazonu Carly Golden uvedla, že firma při modernizaci prodejen Fresh v uplynulém roce vyslechla názory zákazníků, kteří rádi „přeskakují frontu u pokladny“, ale zároveň chtějí v průběhu nakupování vidět své účtenky a úspory. Chytré vozíky poskytnou zákazníkům tyto výhody a současně i možnost nezdržovat se ve frontách u pokladen.

Amazon provozuje pod značkou Fresh desítky obchodů s potravinami po celých Spojených státech, přičemž většina z nich se nachází v Kalifornii, Illinois, Virginii a státě Washington. Technologie Just Walk Out bude i nadále používána v prodejnách Amazon Go a v některých menších prodejnách Amazon Fresh ve Velké Británii.