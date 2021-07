Amazon chce pomocí radaru sledovat spánek uživatelů. Bez hodinek, bez podložky a jiných obstrukcí

Z publikovaných dokumentů americké Federální komise pro komunikace (FCC) plyne, že Amazon chce ke sledování spánku uživatelů svých zařízení využívat radar. Nová funkce by se mohla objevit v příští iteraci chytrého reproduktoru s displejem Amazon Echo Show.

V podání z 22. června objevila agentura Bloomberg žádost o povolení uvádět na trh zařízení využívající radar. Víceméně stejný požadavek vznesl v minulosti Google, když vytvořil Nest Hub a Pixel 4 s technologií Soli. Senzor má zachycovat pohyb ve třech rozměrech a umožňovat uživateli ovládat funkce zařízení pomocí jednoduchých gest a pohybů.

Sledování spánku radarem

Jednou z funkcí má být bezkontaktní sledování spánku s vysokou mírou přesnosti. Majitelé těchto zařízení by tak nemuseli nosit náramek, hodinky, ani umísťovat do postele žádné další prvky. Takto vybavená zařízení by dle Amazonu mohla pomáhat při „řízení spánkové hygieny“.

V pátek 9. července FCC udělila povolení používat radar ke sledování spánkových návyků spotřebitelů a snímání pohybu, platí pro USA. „Použití radarových senzorů pro sledování spánku by mohlo zlepšit povědomí o spánkové hygieně a jejím řízení, což by mělo přinést významné zdravotní výhody pro mnoho Američanů,“ slibuje Amazon.

Agentura Bloomberg požádala Amazon o upřesnění, nedočkala se reakce. Z podání vyplývá pouze to, že se nemá jednat o mobilní zařízení – implementace by mohla být podobná tomu, jak Google používá svůj senzor Soli v druhé generaci Nest Hubu.

Amazon a sledování zdraví

Dosud nejvýznamnějším krokem Amazonu v oblasti zdravotnických technologií je náramek Halo, představený ve druhém pololetí loňského roku. Halo je ve své podstatě fitness tracker, který nemá obrazovku, ale nabízí všechny obvyklé funkce.

Náramek poskytuje sledování aktivity, monitorování srdečního tepu a měření délky a kvality spánku. Halo je jedinečný tím, že dokáže sledovat emocionální stav uživatele tak, že poslouchá tón jeho hlasu, a také odhadnout procento tuku v těle tím, že pomocí doprovodné aplikace pořídí trojrozměrný render těla.

Amazon tedy již předvedl svůj jedinečný přístup k fitness trackeru a jistě bude zajímavé sledovat, co přinese spolu s radarem určeným ke sledování spánku a zda dokáže odvést lepší práci než Google Nest Hub. Ten umí ve spolupráci s mikrofony a integrovaným teplotním čidlem sledovat pohyby během spánku a dech.