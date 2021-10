Amazon chce ovládnout kuchyně, chystá chytrou ledničku. Objedná si suroviny a ještě navrhne recepty

Amazon už má chytré termostaty, budíky, domovní roboty… kdo chce, může si jeho produkty vybavit skoro celou domácnost. A brzy možná úplně celou. Server Business Insider informuje, že Amazon má touhu ovládnou i kuchyně, chystá vlastní chytrou ledničku, která bude vycházet z technologií užívaných v jeho obchodech Go. Sama suroviny pohlídá a pak je objedná, dokonce i navrhne recepty.

O plánech Amazonu pro Business Insider promluvili zaměstnanci, kteří na projektu pracují, ale přáli si zůstat v anonymitě. Vše podle nich vychází z konceptu Amazon Go, tedy obchodů s potravinami bez pokladen, které společnost už několik let provozuje a kde platby probíhají automaticky tím, že člověk z prodejny vyjde. Firma jich vlastní okolo 90.

Chytrou ledničku má připravovat právě tým Amazon Go ve spolupráci s týmy Amazon Fresh a Lab126, myšlenkou se mají zabývat poslední dva roky. Zatím celou věc nazývají Project Pulse, přičemž se předpokládá, že samotná výroba spotřebiče nakonec spadne na nějakého zavedenějšího výrobce podobných produktů. To je u Amazonu běžné, často své produkty dodává ve spolupráci s třetími stranami.

V tuto chvíli to ale nevypadá, že by zamýšlená lednice měla nabídnout něco revolučního, o co se na trhu ještě nikdo nepokoušel. Má především monitorovat, jaké suroviny v ní uchováváte a pokud se budou opakovat, pak je zvládne sama objednat. Zpráva cituje hlavně objednávky z Amazon Go a Whole Foods, což je pro Amazon logické, svou potravinovou divizi by tím podpořil. Jak by to probíhalo mimo regiony s těmito prodejnami, není uvedeno.

Lednička má být také schopna nabídnout z často kupovaných surovin recepty, čímž má podporovat spotřebu. A hlasová asistentka Alexa? Tu zatím citované zdroje nepotvrdily, nicméně není důvod, aby přítomna nebyla.

Kdy se spotřebiče dočkáme, pak aktuálně nelze odhadnout, Amazon projekt ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. Už do něj ovšem měl investovat každý rok 50 milionů dolarů.