Amazon chce dostat Alexu i do nemocničních pokojů a domovů seniorů

Na hlasovou asistentku Alexu od Amazonu už můžeme narazit v některých zahraničních hotelech nebo bytových komplexech a brzy dost možná i v nemocnicích a domovech seniorů. Amazon představil dva nové programy, přes které chce svou asistentku do těchto zařízení dostat. Oba dva vycházejí ze systému Alexa Smart Properties, který umožňuje společnostem centralizovaně ovládat hlasovou asistentku.

V rámci domovů seniorů se počítá s tím, že by ubytovaní klienti dostali vlastní zařízení s Alexou, přes které by mohli volat svým rodinným příslušníkům a dozvídat se aktuální novinky ze své komunity. Personál by také zařízení mohl používat k rychlým kontrolám, zda jsou klienti v pořádku a pro oznamování nejrůznějších zpráv. Domovy seniorů obecně mají problém s dostatkem personálů, Amazon se proto domnívá, že díky Alexe by se ošetřovalé zvládli postarat o více lidí.

V nemocnicích by pak systém fungoval velmi podobně. Chytré displeje/krabičky by pacienti dostali do svých pokojů, přes které by mohli komunikovat se zdravotníky, ovládat jimi další zařízení v pokojích, třeba televizi a pouštět si klasická multimédia. V těchto případech Amazon vyzdvihl fakt, že zdravotním sestrám a bratrům by tím odpadla nutnost běžných pečovatelských činností a mohli by se zaměřit primárně na zdravotní stránku pacientů.

Firma se také domnívá, že by nemocnice mohly ušetřit ochranné pomůcky, kterých je od začátku pandemie neustálý nedostatek. Protože by spolu pacienti a zdravotníci komunikovali častěji na dálku, nemuseli by lékaři plýtvat tolik rukavic, roušek apod. Systém už testují zdravotní kliniky v Los Angeles a podle Amazonu zcela proměnil jejich práci v pozitivním slova smyslu.

Společnost rovněž vysvětlila, jak má být řešena ochrana soukromí. Systémy s Alexou nebudou ani v nemocnicích, ani v domovech seniorů uchovávat záznamy hovorů, zároveň pro používaní zařízení nebude nutné uvádět žádné osobní údaje. Navíc kdykoliv bude možné ztlumit mikrofon. Přeci jen v nemocničním prostředí zaznívají velmi citlivé informace a Amazon již musel řešit, že Alexa odposlouchávala, když neměla, proto raději ujišťuje, že na tento fakt myslel.

Oba programy budou moci od příštího měsíce vyzkoušet firmy v USA, podle úspěchu se pak uvidí, do jakých dalších regionů by se nová řešení Alexa Smart Properties mohla dostat. Aktuálně hospitalizovaný prezident Miloš Zeman si tak krabičku s Alexou s Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) zatím neužije, ale pro člověka, který nevlastní ani mobilní telefon, by to možná byl moc velký skok.