AlzaBoxy se ještě více otevírají konkurenci. Balíčky přes ně pošlete i s GLS

AlzaBoxy již neslouží jen pro výdej balíčků, ale můžete skrz ně také posílat. Nejprve sloužily pro vrácení a reklamace produktů přímo do Alzy. V roce 2023 došlo ke spolupráci s Českou poštou (Balíkovnou), takže jste skrz boxy mohli poslat cokoliv kamkoliv. A pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje pošta, z AlzaBoxů teď balíček vyzvednou i kurýři GLS.

Zásilky se podávají a platí skrz web e-balik.cz. Odeslání balíčku do 3 kg na výdejní místo stojí 69 Kč, do 10 kg pak 109 Kč a do 20 kg je cena 158 Kč. Příplatek za odeslání na konkrétní adresu činí 25 Kč. V praxi je tak GLS spíš dražší než Balíkovna, protože ta má jednotnou cenu pro zásilky do 15 kg. Doručení na výdejní místo stojí 69 Kč, na adresu 99 Kč. Ti bez registrovaného účtu (který je ale zdarma) si připlatí 10 Kč.

„Otevření sítě AlzaBoxů pro různé logistické partnery včetně GLS je dalším krokem k ještě větší dostupnosti a pohodlí pro zákazníky. Díky AlzaBoxům, které jsou dostupné 24/7 a je jich v Česku více než 2 300, mohou zákazníci nyní jednoduše odesílat své balíčky kdykoliv jim to vyhovuje,“ říká Jakub Krejčíř místopředseda představenstva Alzy.

GLS má i vlastní síť samoobslužných boxů, na konci roku 2024 jich firma provozovala 815, loni jich postavila skoro 600. Už od ledna 2023 mohli zákazníci GLS posílat balíčky do AlzaBoxů, ale až teď skrz něj budou moci zásilky také podávat. AlzaBoxy se již otevřely také pro Zásilkovnu, WeDo (Allegro One), PPL a DPD, avšak u nich slouží zatím jen pro výdej.