AlzaBoxy na každém rohu, obchod chce do roka jejich počet ztrojnásobit

Největší český e-shop výrazně rozšíří vlastní síť výdejních automatů. Minulý týden na pražských Strašnicích postavil tisící AlzaBox, ten úplně první spustil v roce 2014. To, co Alza provedla za sedm let, by teď chtěla stihnout za půl roku. Plánuje, že v polovině 2022 jich bude mít už tři tisíce.

„Za těch osm let tedy máme jedinečné zkušenosti a jasnou představu, co všechno takový masivní růst obnáší. Jen samotná instalace tří tisíc boxů vyžaduje 15 tisíc hodin práce techniků a další desetitisíce hodin zabere hledání míst vhodných pro jejich umístění,“ říká Jan Moudřík, ředitel expanze a facility.

Ne všechny AlzaBoxy vyrostou v Česku. Ostatně už dnes z onoho tisíce jich okolo 600 je u nás, 300 na Slovensku a 100 v Maďarsku. V minulosti Alza uvedla, že chce expandovat i do Rakouska a Německa. Momentálně provozuje jen kamennou pobočku ve Vídni.

Od loňska již AlzaBoxy neslouží jen mateřské firmě. Ta totiž uzavřely smlouvu se Zásilkovnou, takže balíky poslané skrz ni z různých e-shopů lze doručit i do výdejních automatů Alzy.

„Otevřením své sítě pro všechny zájemce z řad dopravců a obchodníků firma přibližuje doručovací služby i do míst, kde je nedostatečná infrastruktura jiných způsobů doručování. Boxy se velmi osvědčily od začátku pandemie jako bezkontaktní, a tedy nejbezpečnější varianta vyzvednutí objednaného zboží. Zájem o tento typ doručení se během pandemie zdvojnásobil a zákazníci touto cestou přebírají každý třetí balíček,“ uvádí e-shop.