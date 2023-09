Alza vyhlašuje válku Allegru. Nově přijímá reklamace zboží z Mall.cz a CZC.cz, prý to umí lépe

Alza oznamuje, že začíná přijímat reklamace zboží koupeného na CZC.cz a Mall.cz – prý to zvládne pohodlněji a rychleji. Evidentně jde o konfrontační kampaň namířenou proti společnosti Allegro, která oba zmíněné e-shopy provozuje.

Až sem považuji kampaň za odvážnou a korektní, za čarou je (dle mého názoru) pokus podkopat důvěru zákazníků v konkurenční projekty. V tiskové zprávě se uvádí: „V neposlední řadě samo Allegro, které vlastní Mall.cz a CZC.cz, je velmi neurčité ohledně budoucnosti těchto dvou zmíněných e-shopů. Chceme tak dát lidem jistotu pro případ závady zboží.“ Alza je česká e-commerce jednička, Mall.cz dvojka, CZC je pod pomyslnými stupni vítězů.

V podmínkách akce Alza upozorňuje, že nejde o zákonnou reklamaci, ale kampaň, podmínky se tedy liší (např. neplatí pro služby typu „Prodloužená záruka“). Reklamovat lze produkty zakoupené jako nové do 30. 9. 2023. Zboží je nutné i s fakturou registrovat v aplikaci Alzy (tedy musíte si u Alzy založit uživatelský účet) do konce roku 2023, pak je možné takové zboží reklamovat kdykoliv do konce jeho záruční doby. Nutnou podmínkou tedy je, aby zboží bylo v nabídce Alzy.



Postup reklamace zboží z CZC a Mall na Alza.cz

Pak stačí založit reklamaci online a zboží vložit do AlzaBoxu, přinést na pobočku nebo odeslat poštou (v takovém případě je nutné přiložit popis závady a kontaktní údaje). Právě fyzická infrastruktura 1 500 non-stop přístupných AlzaBoxů a 7 dní v týdnu otevřené pobočky mají být jedním z klíčů k rychlé reklamaci. Dle informací Alzy, vyřídí více než polovinu všech reklamací do 24 hodin.