Alza se snaží zařadit do prodeje domácí rychlotest na COVID-19. Obrnila také svoje prodejny

Ověřené testy proti koronaviru mohou provádět jen schválená pracoviště a je to proces, který trvá několik hodin. Existují už i rychlejší a snadnější testy, které fungují na základě detekce protilátek. Ty by se teoreticky mohly dostat do volného prodeje a největší český internetový obchod o to usiluje.

„Alza.cz také aktivně pracuje na možnosti zpřístupnit zákazníkům produkt pro rychlé otestování na virus v pohodlí domova. V tuto chvíli je test v procesu certifikace IVD se snahou o udělení výjimky pro zrychlené uvedení na trh, které může udělit Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím SZÚ nebo SUKL. Test na bázi detekce protilátek v těle testovaného funguje velmi jednoduše, podobně jako testování diabetu. Jakmile bude tento výrobek chválen pro prodej v ČR, Alza.cz okamžitě spustí systém předobjednávek a zahájí prodej,“ stojí v aktuální tiskové zprávě.

Testy na bázi protilátek už fungují a ve světě se používají, u nás se s jejich nasazením také počítá. Nejprve však poslouží k oficiálnímu nasazení, poté se dá při dostatku zvažovat jejich zařazení do volného prodeje. Testy jsou to na detekci spolehlivé – pokud člověk koronavirus v těle má, je tímto způsobem spolehlivě odhalen. Mají však nízké riziko „falešného poplachu“, kdy může být jako nakažený označen i člověk, který koronavirus v těle nemá. Pravděpodobnost je sice nízká, přesto je v případě pozitivního nálezu vhodné provést ještě standardní test.

Alza se jinak proti šířené nákazy vybavila i na výdejních místech, kde jsou opatření proti šíření kapénkové infekce a pracovníci pracují v rouškách.