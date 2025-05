Alza postupně otevírá své samoobslužné výdejní schránky i přepravcům třetích stran, zároveň je teď ale poskytne k volnému posílání balíků také běžným smrtelníkům. Spustila novou službu Pošli to AlzaBoxem.

Tato položka se objevila v menu mobilních aplikací pro Android a iOS a dovoluje vám objednat si svoz z jednoho AlzaBoxu do druhého. Služba stojí 69 Kč a platí se přímo v aplikaci stejně jako ostatní nákupy. Doručení by mělo proběhnout do dvou dnů od vyzvednutí.

Zásilky musí mít minimální rozměr 10 × 7 × 1 cm, maximální 50 × 40 × 30 cm a hmotnost do 10 kg. V podmínkách služby stojí, že musí mít hodnotu do 300 Kč. Nehodí se tak pro posílání drahých iPhonů, protože jejich případnou ztrátu či poškození při přepravě by Alza finančně nekompenzovala. Kromě toho Alza zakazuje:

předměty obchodování, s nimiž je obecnými právními předpisy zakázáno nebo vyžaduje speciální povolení (části lidského těla, drogy, léky, zbraně, alkohol, tabák, lovecké trofeje apod.);

předměty, které vyžadují speciální podmínky pro uložení (např. stálou teplotu) nebo se rychle kazí (živá zvířata, květiny, potraviny apod.);

křehké předměty, které lze snadno rozbít i přes sebelepší zabalení (např. křehké skleněné ozdoby, porcelánové nádobí, láhve včetně lahví s alkoholem, skleničky, svíčky apod.);

předměty, které mohou ohrozit život nebo zdraví třetích osob nebo poškodit AlzaBox či ostatní zásilky uložené v AlzaBoxu nebo v autě dopravce (např. tekutiny, nestálé chemické sloučeniny, výbušniny, pyrotechnika, jedy, nebezpečné chemikálie, lékařský nebo biologický odpad, zbraně a střelivo apod.);

předměty zvláštní obliby nebo nenahraditelné povahy (např. náušnice, které máte v rodině přes 50 let, vaše nejmilejší kniha z dětství apod.), vzácné předměty;

bankovky, mince, platební karty, cenné papíry a jiné ceniny, šeky, poukázky, osobní doklady, drahé kovy.

Konkurenční Zásilkovna posílá do Z-Boxů podobně velké balíky, ale jen do hmotnosti 5 kg. Služba stojí 62 Kč při podání přímo na depu nebo 72 Kč při podání na podacích místech a boxech. Zásilky jsou však pojištěné do hodnoty 20 000 Kč. Poštovní Balíkovna si účtuje od 75 Kč, posílá až 15 kg zásilky a pojišťuje je do hodnoty 50 000 Kč.