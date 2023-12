Altap Salamander se mění na Open Salamander. Česká konkurence Total Commanderu je na GitHubu

Náročnější uživatelé Windows nedají nikdy dopustit na dvoupanelový správce souborů, a tak pro ně bude vestavěný Průzkumník navždy směšnou parodií na Total Commander.

Neměli bychom ale zapomínat ani na jeho skvělou českou konkurenci Altap Salamander nadupanou doplňky úplně na všechno, která až na pár nešvarů bez problému snese přímé srovnání.



Altap Salamander 4

A co je zdaleka nejdůležitější, od roku 2019 je po spojení původního vývojáře se společností Fine zcela zdarma.

Jedna z českých softwarových ikon má za sebou už více než čtvrt století vývoje a pevnou komunitu srdcařů, kteří ji používají od úplného počátku. Nicméně doby se mění, geekové z devadesátek začínají povážlivě šedivět, a tak je třeba hledat nové cesty, jak udržet projekt i nadále při životě.

Altap je mrtev, ať žije Open Salamander

Autoři se nakonec rozhodli pro tu nejelegantnější možnou cestu: Dali veškeré zdrojové kódy na GitHub a pod svobodnou licencí GPLv2. Nebylo to prý jednoduché – je to opravdu rozsáhlý projekt –, ale společnosti Fine se nápad zalíbil a celý přechod na open-source (tedy desítky otrockých člověkohodin čistění apod.) podpořila.



Živě.cz Salamander po modifikaci a úspěšném překladu zdrojáků na GitHubu

Každý fanoušek, který se vyzná v C/C++ a vývoji na platformě Windows si tak nyní může celý repozitář forknout, vylepšit, přeložit a program se může dále rozvíjet. Slibují to i původní autoři, kteří už nějaký pátek pracují na podpoře Unicode a přesun na GitHub by to mohl zrychlit. Tedy pokud se najdou komunitní kodéři.

Projekt je připravený pro sestavení ve Visual Studiu 2022 (stačí jen bezplatná komunitní verze), nicméně to zvládnou i základní textové nástroje Build Tools for Visual Studio 2022 jako na přiloženém obrázku. Samozřejmě je potřeba v instalaci zaškrtnout vše potřebné pro vývoj C/C++ na Windows.



Pokud nechcete bastlit v těžkotonážním Visual Studiu, postačí Build Tools pro vývoj v C/C++ na Windows a libovolný editor. Třeba VSC

Zkušení kodéři to dají levou zadní, a byť se celý projekt skládá z mnoha tisíc souborů a není to žádný Hello World, na běžné vývojářské mašině s Core i7 nebo Xeonem s dvanácti jádry bude za pár sekund hotovo.