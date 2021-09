Alphabet věří laserovým sítím. V Africe přenášel data rychlostí až 20 Gb/s na několik kilometrů

Balónový internet nakonec Alphabet vzdal. I ten přenášený pomocí dronů nebo satelitů. Jednu část vyvinutých technologií ale přenese zpět na zem – laserová pojítka. Laboratoř X, sestra Googlu, jej vyvíjí coby projekt Taara.

Aktuální úspěchem bylo spojení měst Kinshasa (Demokratická republika Kongo) a Brazzaville (Republika Kongo), které jsou od sebe sice vzdálena jen necelých pět kilometrů, avšak rozděluje je Kongo, nejvodnatější řeka Afriky. Optický kabel, jenž města spojuje, je dlouhý přes 400 km (vede podél břehů) a provoz skrz něj příliš drahý. Laser – či obecně bezdrátová optická komunikace – má být levnější, rychleji postavená a podle Alphabetu i dostatečně stabilní.

Právě stabilita je hlavním problémem, který je třeba řešit. Okem neviditelný paprsek je úzký, vyžaduje přesné směrování a přímou viditelnost. Tu však narušuje mlha, déšť, smog, ale i ptáci či jiná zvěř. Alphabetu se prý ale podařilo sladit obě antény, aby na sebe viděly a dynamicky upravovaly vyzařovací výkon tak, aby kompenzovaly případné ztráty způsobené špatným počasím.

Během dvacetidenního testu síť fungovala 99,9 % času a přeneslo se skrz ni 700 TB dat. Výpadky tak měly v souhrnu jen necelých 30 minut. Podle Alphabetu je lepší mít alespoň nějaký dostupný internet než žádný. Věří, že s technologií by mohl v ideálních podmínkách dosahovat rychlostí až 20 Gb/s na vzdálenosti 20 km. Zdolával by tím těžký terén, levně vedl síť podél železničních tratí a pokryl velkou část rozvojových zemí, kde by výstavba optiky byla příliš drahá. Firma už proto oslovuje poskytovatele internetu, jestli by o takovou technologii měli zájem.



Kde jsou ideální podmínky pro laserové sítě? V Evropě určitě ne, spolehlivost na 10km vzdálenosti je horší jen v Austrálii

Na podobné vzdálenosti mohou dobře fungovat i rádiové sítě, které nevyžadují přímou viditelnost, jenže také nedosahují takových propustností. Vědci se teď nicméně snaží zkrotit terahertzové vlny. Ty by měly být násobně rychlejší, ale jejich dosah je zatím mizivý.