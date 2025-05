Allegro otevře své výdejní automaty konkurenci. Do One Boxů již doručuje DPD

Kurýrní společnost DPD nově může doručovat zásilky do samoobslužných One Boxů provozovaných Allegrem. Polská společnost tak poprvé zpřístupňuje svou síť konkurenci, protože doposud měli do schránek přístup pouze její kurýři, které získala nákupem logistické společnosti WeDo. Díky spolupráci s DPD se tak dveře One Boxy otevřou i dalším e-shopům.

DPD momentálně provozuje přes 300 vlastních boxů. Do toho doručuje do AlzaBoxů a od května i do OX Point boxů. Vedle toho DPD spolupracuje hlavně s Českou poštou a Sazkou, takže jejich pobočky slouží také jako výdejní místa. Celkově jich síť DPD Pickup má již skoro 8000 v Česku a dalších 120 000 v Evropě.

One Boxy od Allegra jsou momentálně nejrychleji rostoucími automaty na trhu. Teprve před rokem vznikl v Praze první, dnes jich už v ulicích najdeme 730. Oproti konkurenci jsou navíc trochu jiné, než vídáme u běžně. Pokud je to možné, zadní strana i boky jsou osázené rostlinami. Boxy navíc v ulicích měří kvalitu ovzduší. Mají totiž integrované senzory prachových částic PM2,5 a PM10 a data lze sledovat v aplikaci od Allegra, kde se aktualizují každou minutu.