All-in-one do 22 000 Kč: Počítač „vše v jednom“ může být dobrý základ pro domácnost, ukázal velký test

Počítač nemusí být objemná krabice, do které vede spousta kabelů, nebo malý notebook, u kterého se musíte hrbit. Pro nenáročné použití je ideálním řešením do domácnosti či kanceláře all-in-one počítač.

All-in-one počítače neboli počítače se zabudovaným monitorem, reproduktory a dalšími komponentami ušly od svého vzniku velký kus cesty. Bývaly hlučné, objemné, pomalé a drahé. To už dnes neplatí, přesto u nich není vývoj tak překotný jako u notebooků a výrobci je neaktualizují tak často. Na trhu je ovšem dostatek modelů na to, aby si vybral téměř každý. Otestovali jsme 6 počítačů typu „vše v jednom“ s cenou do 22 tisíc.

Podrobné výsledky srovnávacího testu přineseme ještě dnes v následujícím Premium článku, nyní se můžete podívat na základní tabulku výsledků a přečíst si o nabytých poznatcích během testování.

Stačí jen vybalit

V porovnání s klasickými sestavami sice vycházejí dráže, jdou hůře inovovat či rozšiřovat a často mají i starší komponenty, na druhou stranu ušetří spoustu prostoru a jsou elegantním, jednoduchým řešením, které stačí vybalit z krabice, připojit do elektrické sítě a začít používat.

Oproti notebookům zase nabídnou větší i výše posazený displej a mají robustnější chlazení i větší reproduktory. Přijdete však o mobilitu (což může být u počítače do dětského pokoje i výhoda) a baterii, která u notebooků funguje zároveň jako záložní zdroj energie.

Největší uplatnění nacházejí all-in-one počítače nejen v obýváku či dětském pokoji, ale i ve firmách – třeba na recepci či přímo v kanceláři.