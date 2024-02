AliExpress má vyzyvatele. Už jste nakoupili v nových čínských e-shopech Temu či Shein?

Noviny jsou teď plné čínských e-shopů Temu a Shein, které začaly zboží posílat i do Česka a které lákají na supernízké ceny a bezplatnou dopravu. Temu je teď dokonce nejstahovanější aplikací v App Storu i Google Play, Shein se vešel do Top 20.

Už jste se také nechali svést lákavými nabídkami a nakoupili v nich? Jaké jsou vaše zkušenosti? Nebo dál fandíte sppíš AliExpressu? Případně se čínským e-shopům úplně vyhýbáte?

Filip Kůžel

Ne, nenakoupil

Vidím kolem sebe jejich masivní kampaň, ale nelíbí se mi jejich taktika. Zrovna včera na mě zaútočila reklama na Temu – předvedou krásný batoh, na konci se dozvídám, že jej dostanu za registraci. Jasně, vím, že zadarmo ani kuře nehrabe, ale zajímaly mě podmínky. Nakonec se z toho vyklubalo, že mám koupit sedm (nebo devět?) věcí, tři z toho dostanu zdarma a batoh bude jednou z nich.

Nabídka platí jen teď, jen při prvním otevření aplikace, nelze se k ní vrátit, takže no pressure. ;-) Jinými slovy mám hned teď vymyslet sedm kravin, které nepotřebuju, abych zdarma dostal batoh, který vlastně taky nepotřebuju.

Takže zatím jsem u nich nenakoupil, ale až budu potřebovat něco toho čínsko-kravinového charakteru, zkusím se kromě Aliexpressu podívat i k nim, abych měl srovnání bez tlaku z „neodolatelné nabídky“.

Lukáš Václavík

Neměli, co jsem hledal

Donedávna jsem o nich popravdě ani neslyšel. Dokonce i můj bratr, který si s technologiemi a nákupy online moc netyká, už nějaké drobnosti koupil na Temu, protože mu to doporučili ostatní.

Já jsem si to chtěl vyzkoušet teď o víkendu. Hledali jsem ochranné pouzdro pro cyklopočítač od Garminu. Neměli. Pak knoflíkové baterky CR2032. Také neměli. Do toho na mně na webu pořád něco bliká, vyskakují okna a nějaká captcha. Prostě čínská klasika. Avšak na Aliexpressu to jsem ochotný přetrpět, když tam obvykle najdu, co potřebuji.

Marek Lutonský

Ne, nenakoupil

Když kolega posílal, jestli dnes uděláme anketu na toto téma, ptal jsem se, proč dávat do otázky zrovna tyto dva neznámé obchody. Šílenství kolem Temu/Shein mě úplně minulo.Tak jsem zvědavý na diskuzi, jestli zůstanu sám, nebo je nás víc.

Petr Urban

Ne, nenakoupil

Popularitu těchto platforem jsem zaznamenal. Navíc na mě reklamy na Temu skáčou pořád a všude. Obecně v Číně nenakupuji až na kryty na telefon, když si jednou za pár let pořídím nový přístroj. Nabídka je ohromná a v Česku podobné neseženu. Navíc by to bylo s velkou přirážkou.

Obecně ale platí, že podporovat nejspíš dumpingový byznys nechci. Před Temu už byly nekvalitní oděvy, elektronika aj. z AliExpressu vysmívány pro nízkou kvalitu. Produkt nestojí moc, ale službu neudělá žádnou nebo malou. Planeta pláče. Navíc před Temu varují bezpečnostní experti a expertky, obchod je podezřelý z otrocké práce. To všechno mě utvrdilo v tom, že do tohohle vlaku nenastoupím, tady je všechno špatně.

Karel Kilián

Ano, nakoupil

Ačkoli jsem obecně považován za „starou konzervu“, tak co se týká online nakupování, nebojím se experimentovat. V minulosti jsem opakovaně nakupoval na eBayi, později jsem byl docela častým zákazníkem AliExpressu.

Masivní reklamní kampaň Temu mě pochopitelně neminula, takže když jsem sháněl nové náhradní díly k robotickému vysavači, řekl jsem si, že je zkusím pořídit právě zde. Potěšila mě rychlost dodání, která se pohybovala okolo dvou týdnů. Naopak jsem tak úplně neocenil, že jsem si musel zásilku vyzvednout na pobočce Zásilkovny – přeci jen doručení na adresu vnímám jako pohodlnější.

Se zbožím jsem byl spokojený. Snad vůbec poprvé všechny objednané součástky přesně pasovaly na náš vysavač. Subjektivně nedokážu posoudit, zda jsou stejně kvalitní, jako originál, ale předpokládám, že bych to samé zboží koupil z českých e-shopů za dvojnásobnou cenu. Nevidím moc rozumný důvod, proč to dělat. Ale v případě dražších věcí, kde bych mohl uplatnit záruku, bych asi přeci jen raději nakoupil u českého obchodníka.

Se Sheinem osobní zkušenost nemám, ale opakovaně na něm nakupovala manželka. Samozřejmě především oblečení. Pokud vím, přišlo jí vše, co si kdy objednala, a nikdy nebyl žádný problém. Jen ta kvalita produktů prý většinou byla „taková typicky čínská“.

A co vy, už jste nakoupili na Temu či Shein?