Alexa pošle Američany na nejbližší očkovací místo. Cenné informace má i v Česku

Očkování proti covidu se rozjíždí ve většině západních zemí, množí se i počty očkovacích center. Hlasová asistentka Amazon Alexa proto dostala novou funkci, dokáže zájemce do nejbližšího navést, případně poradí, který lékař očkování provádí. Dokáže také vysvětlit, jaké skupiny obyvatel si mohou vakcínu dopřát.

Navádění a vyhledávání nejbližších vakcinačních center podle všeho funguje jen v USA, kde se již očkování proti covidu otevřelo pro všechny dospělé ve všech státech. Prezident Joe Biden se před několika dny nechal slyšet, že minimálně jedno centrum by měl mít každý Američan do cca 6 kilometrů od svého bydliště a právě to by měla Alexa doporučit.

O takovém „luxusu“ co do dostupnosti si Češi zatím mohou nechat zdát, neznamená to ale, že pro ně Alexa nemůže nic udělat. Například popíše, pro jaké skupiny osob je očkování v Česku momentálně otevřené a jaké vakcíny se používají.

Tato funkce je dostupná pro 85 zemí, Amazon čerpá data od Reuters. Databáze obsahuje aktualizované informace pro jednotlivé země o vakcinačních strategiích, dostupných vakcínách i momentálním postupu. Vše pochází od jednotlivých vládních úřadů a 2500 novinářů rozmístěných po celém světě. Alexa má přístup ke všem těmto údajům.

Očkování v Česku nabírá na obrátkách, denní průměry se pohybují kolem 50 tisíc dávek a minulý týden došlo na dosavadní rekord, přes 70 tisíc aplikovaných dávek za jeden den. Od pátku 23. dubna se také otevírá očkování pro osoby nad 60 let.