Alexa+ je nejpokročilejší hlasová asistentka. Ovládá domácnost, nakoupí, poradí a díky AI má osobnost

Už rok a půl nás Amazon láká na to, až Alexu propojí s AI. Po včerejšku už víme, že chytřejší hlasová asistentka se bude jmenovat Alexa+. Zvládne vše, na co si vzpomenete, ale nebude to zadarmo.

Čechy to zatím vzrušovat nemusí, protože Alexa+ bude zatím dostupná jen v USA a jen pro angličtinu. Odstartuje v nadcházejících týdnech, šířit se bude ve vlnách a přednost získají ti, kteří mají zařízení Echo Show 8, 10, 15 a 21. Na rozdíl od základní „hloupé“ Alexy, která zůstane bezplatná, je plusko za 20 dolarů měsíčně.

Reálně ale tolik nikdo platit nebude, protože pro předplatitele amerického Amazonu Prime bude zdarma. Prime přitom stojí jen 15 dolarů a v ceně jsou filmová a hudební streamovací služby, audioknižní Audible, bezplatné doručení zboží z Amazonu a další výhody. Takže za méně nabídne více.

Hlavní předností Alexy+ je propojení s velkými jazykovými modely. Původní Alexa měla jasně dané možnosti, co umí a neumí. Pokročilé AI už nebudou spoutána řetězy, ale zvládne skoro cokoliv. Zajímavé je, že podle Amazonu je nezávislá na konkrétním LLM. Prostě zvolí to, co je pro daný účel nejvhodnější. Sama firma vyvíjí vlastní rodinu jazykových modelů Nova, zároveň ale investuje miliardy dolarů do Anthropicu, takže se Alexa může obrátit i na AI pohánějící chatbot Claude. A takových mozků může být na pozadí více.

O spojení hlasové asistentky a AI se snaží také Apple, ale jeho chytřejší Siri ještě není veřejně přístupná. Asistent Googlu už s AI Gemini propojený je, ale možnosti jsou pořád omezené. Alexa+ zato slibuje věci, které konkurence nemá nebo ani nabídnout nemůže.

Bude fungovat na mobilech, počítačích, ale i stovkách milionů reproduktorů Echo a Fire. Google je zatím omezený jen na mobily a web. A protože Amazon provozuje největší e-shop na západních trzích, AI bude moci na příkaz i nakupovat (či spíš chystat objedávky ke schválení). A nemá to fungovat jen stylem „dochází prací prášek, kup nový“. Díky AI půjde Alexe říct, že kamarádka má příští měsíc narozeniny, tak jestli nemá nápad na vhodný dárek. Zároveň bude umět objednat Uber, lístek na koncert, rezervovat místo v restaurací atd.

Protože Alexa+ běží i na reproduktorech a televizorech, bude přehrávat oblíbené filmy i muziku. A nejen ty, které má ve svých službách Amazon. Minimálně u hudby podporuje také Spotify a Apple Music. Už původní Alexa má obrovský ekosystém propojených zařízení pro chytrou domácnost. S AI půjde zařízení nejen ovládat, ale i přirozenou řečí tvořit různé rutiny a automatizace, které se dříve musely složitě nastavovat ručně.

Chytřejší Alexa má také mít přístup k fotkám, e-mailům, dokumentům nebo kalendáři, takže pomůže s prací nebo organizací času.

Alexa+ si má také pamatovat, s kým mluví. Každý člen domácnosti bude mít vlastní profil a asistentka bude udržovat kontext pro danou osobu. S dítětem bude jednat jinak mámou nebo tátou. Každému tak nastaví jinou tvář.

Amazon v tuto chvíli bohužel nijak nekomentuje, kdy Alexa+ zamíří do jiných zemí a jazyků.

Zdroj: Amazon