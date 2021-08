Alder Lake má vrátit Intel na procesorový trůn. Grafiky Arc začnou okopávat Radeony a GeForce

Výkon vzrostl tak, že se jej Intel nebojí srovnat s velkými jádry Skylake. Při stejné spotřebě prý Gracemont nabídne o 40 % více jednovláknového výkonu , případně při stejném výkonu by měl o 40 % nižší spotřebu. A ve srovnání se dvěma jádry Skylake (a čtyřmi vlákny) dokážou čtyři jádra Gracemont (bez HT, takže taktéž čtyři vlákna) dosáhnout při stejné spotřebě o 80% více výkonu nebo o 80 % nižší spotřeby při stejném výkonu (tedy pouze pětinová spotřeba Skylaku).

O jádrech -mont, které jsou základem procesorů Atom a enkových nebo jéčkových řad Pentií a Celeronů se mluví jako o pomalých nebo přinejlepším úsporných. Ty tam jsou ale doby mizerných netbooků rozdávaných k sekačkám v Mountieldu. Nové Atomy už mohou dosahovat výkonu, co před lety měla klasická velká jádra. Intel o nich proto mluví jako o efektivních .

U desktopových čipů pro socket LGA1700 to bude až 8 výkonných a 8 úsporných jader, u notebookových pak 6+8 a ultramobilní čipy do tabletů a ultrabooků pak ponesou 2+8. Výkonná jádra využívají architekturu Golden Cove , úsporná pak Gracemont .

Procesory Core 12. generace ponesou označení Alder Lake, to už jsme ale věděli. Firma dopředu prozradila také to, že čipy budou vyráběny vylepšeným 10nm procesem (mezitím přejmenovaným na „ Intel 7 “) a že v nich spojí jádra různých architektur. Jedna budou výkonná, druhá zase úsporná. Princip známý z armového světa jako big.Little si už Intel vyzkoušel u procesorů Lakefield, v nich kombinoval jedno výkonné a čtyři úsporná jádra. Alder Lake jich však bude mít několikrát tolik.

Řízení letového provozu

Intel ví, že plánovač procesů ve Windows není v ideální formě, nedokáže totiž pořádně využít vícejádrové čipy. Alder Lake přitom v maximální konfiguraci nabídne až 24 vláken (16 vláken na osmi jádrech Golden Cove, 8 vláken na 8 jádrech Gracemont). A navíc jeho jádra ani nejsou rovnocenná, takže by hrozilo, že náročné procesy by se počítaly na efektivních jádrech a naopak aplikace na pozadí by vytěžovaly výkonná jádra.

Aby se to nestalo, Intel už spolupracuje s Microsoftem na úpravě scheduleru pro Windows 11. Doufejme, že to budou obecné úpravy využitelné rovněž pro čipy od AMD, které nabízejí i více vláken. Intel však obětoval také kus křemíku na hardwarový scheduler, který nazývá Thread Director.

Jeho rolí tedy bude delegovat sekvence kódu těm správným jádrům, přičemž se v potaz vezme nejen výkon, ale i efektivita. Hlavně u notebooků a tabletů s horším chlazením by se například nemusela při vysoké zátěži (a teplotách) přiškrcovat velká jádra, ale výpočty by převzala ta malá.

S armovými čipy už výrobci mobilů i počítačů pochopili, že malá jádra mají z hlediska vyvážení výkonu a spotřeby smysl. Teď to chce Intel přinést i do světa x86. Věří totiž, že v běžném desktopu lidé nepotřebují hromadu velkých jader, které se většinu času flákají a i při té nečinnosti mají vyšší spotřebu. Malá jádra se zlomkovou spotřebou za ně mohou ty nenáročné úkoly převzít a ve vysoce paralelizovaných výpočtech zase pomůžou těm velkým.

To je mimochodem také důvod, proč Intel srovnal instrukční sady. Malá jádra tedy doplnil o AVX a AVX-2 a velkým naopak vypnul AVX-512. Architektura Golden Cove je bude využívat jen u serverových čipů, kde se hledí na co nejvyšší výkon, tudíž se tam nebudou „plést“ Gracemonty.

Další vychytávky a dostupnost

Alder Lake používá nové datové spoje. Propustnost komunikace mezi procesorovými jádry dosahuje 1000 GB/s, směrem k pamětem je to až 204 GB/s a k dalším vstupně-výstupním částem až 64 GB/s.

Procesory budou nově podporovat i paměti DDR5-4800 a LPDDR5-5200, zůstane ale také podpora DDR4-3200 a LPDDR4x-4266. Alder Lake poskytne 16 linek PCIe 5.0 a 4 linky PCIe 4.0. Nepůjde tedy současně naplno využít grafiku a SSD běžících na nové verzi PCI Expressu. Neměl by ale být problém uvolnit pro grafickou kartu jen osm linek a dva páry čtyřlinek nechat SSD. Grafické karty dnes neumí pořádně vytěžit ani PCIe 4.0, takže na co by jim byla dvojnásobná propustnost.

Intel počítá také s podporou Thunderboltu 4 a Wi-Fi 6E, avšak ty budou součástí leda tak mobilních čipů. U desktopu budou potřeba externí řadiče jako doposud. Mobilní SoC nabídnou i výkonnější integrovanou grafiku Xe s až 96 EU, zatímco desktopové modely budou mít jen 32 EU. K velkým počítačům si lidé budou muset přidat dedikovanou grafiku, třeba ty od Intelu (viz další kapitola).

Procesory Alder Lake a počítače na nich postavené by se měly začít prodávat ještě před koncem letošního roku. Čipy budou v TDP od 9 do 125 W, avšak to je už v případě Intelu jen silně orientační číslo. Konkrétní modely, přesné specifikace a ceny se dozvíme již brzy.