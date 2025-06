Albert do konce roku zavede pokladny s AI. Samy budou rozpoznávat zboží bez čárových kódů

Před necelým rokem nainstaloval Albert kamery s AI systémy do dvou pražských prodejen. Pilotní test této technologie byl úspěšný, takže už novinka funguje v asi padesáti prodejnách a do konce roku se dostane do všech 350.

Speciální pokladny obsahují kameru umístěnou nad váhou a software založený na strojovém učení rozpoznává nebalené zboží, které nemá čárový kód, který by jinak načetl čtečka. Typicky jde o pečivo, ovoce a zeleninu.

Prodavač bude akorát muset potvrdit, jestli bylo rozpoznání správné, případně volbu opravit. Pokud se však AI trefí, bude to rychlejší, než kdyby prodavač musel danou potravinu hledat ručně v nabídce.

„V Albertu věříme v inovace, které mají smysl a neustále pracujeme na jejich rozvoji tak, aby usnadnily a zjednodušily každodenní pracovní činnosti zaměstnanců na prodejnách i na centrále. Umělá inteligence u nás nachází uplatnění v řadě oblastí, včetně zlepšení zákaznického servisu na pokladnách skrze automatické rozpoznávání nebalených produktů u pokladen. Tato řešení přinášejí reálný přínos jak pro naše zákazníky, tak pro naše zaměstnance,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

K tomu dodává, že řetězec již AI využívá i v jiných oblastech. Pomáhá v optimalizaci zásobování, zpracování faktur, řeší agendu v HR. Albert již také v prodejnách a skladech využívá automatické roboty pro úklid prostor.