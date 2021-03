Alan Turing se dočká padesátilibrovky. Je na ní hromada počítačových hádanek

Koncem letošního června se Britové dočkají nové padesátilibrové bankovky, která by neměla chybět ve sbírce také geeků z Čech, Moravy a Slezska. Na bankovce vyrobené novou polymerovou technologií totiž bude vyobrazený jeden z otců počítače, britský matematik Alan Turing.



Návrh nové padesátilibrovky

Podivné nuly a jedničky

Grafici se skutečně vyřádili, takže vedle samotného Turinga zbylo na bankovce dostatek místa i pro další střípky z jeho osobního a profesního života.



Binární zápis na stylizované děrné pásce

Ve spodní části bankovky se například vine páska se zápisem těchto 25 bitů:

1001000111100000111101111

Zatímco páska samotná připomíná éru děrných štítků, samotné bity reprezentují v dekadickém zápisu číslo:

19 120 623

Co znamená devatenáct milionů a nějaké drobné k tomu? Přečtěte tu hodnotu jako rok, měsíc a den a získáte 1912 červen 23, což je datum narození Alana Turinga. Mimochodem, právě 23. června bychom se měli dočkat uvedení bankovky do oběhu.



Bity si můžete ručně vyťukat třeba v kalkulačce, která je součástí Windows 10

Toto je teprve předzvěst toho, co přijde

Na bankovce je také výrok: „This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be.“ Jak napoví služba Quote Investigator, jedná se o úryvek z rozhovoru pro červnové vydání The Times z roku 1949.



Výrok z konce 40. let

Turing v něm hodnotí možnosti primitivního čítacího stroje SSEM z Manchesterské univerzity. Small-Scale Experimental Machine přezdívaný Manchaster Baby byl jedním z prvních britských počítačů, no a jak Turing správně odhadl, byla to opravdu pouhopouhá ochutnávka toho, co dorazilo o nějakých šedesát-sedmdesát let později: emoji a TikTok.

Bomba a počítačem (ne)spočítatelné problémy

Na bankovce nakonec zbylo místo ještě na vyobrazení návrhů počítadla Bomba, které ve 40. letech prolomilo šifru německé Enigmy (viz filmové zpracování Kód Enigmy s Benedictem Cumberbatchem), nebo matematické vyjádření tzv. Turingových důkazů z 30. let minulého století, ve kterých se věnoval mimo jiné tomu, zdali výpočetní stroje dokážou spočítat opravdu všechny matematické problémy.



Bomba během válečných let

Samozřejmě nechybí ani současnost a stručné vyjádření moderního integrovaného obvodu hned u vyobrazení britské královny. I ta se ostatně dočkala nové polymerové bankovky.



Na závěr nesmí chybět technologická současnost

Alan Turing zemřel 7. června 1954 v pouhých 41 letech a nedočkal se tak polovodičové revoluce v druhé polovině 20. století a schopností moderních počítačů, které sám předpovídal desítky let před jejich zrodem.